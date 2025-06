Tragedia nei cieli dell’India: aereo Air India precipita dopo il decollo da Ahmedabad, 242 persone a bordo

– Un Boeing 787-8 Dreamliner della compagnia, diretto a Londra Gatwick, è precipitato pochi istanti dopo il decollo dall’aeroporto internazionaledi Ahmedabad. A bordo si trovavano, di cui

Secondo quanto riferito dal portale specializzato Flightradar24, il volo AI171 ha emesso l’ultimo segnale a un’altitudine di soli 625 piedi (circa 200 metri) pochi secondi dopo il decollo. Il velivolo è precipitato in un’area residenziale nei pressi della città di Meghani, nello stato del Gujarat.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal luogo dell’impatto, visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con autopompe, ambulanze e squadre specializzate nella gestione delle emergenze aeree. Ancora non è stato comunicato un bilancio ufficiale delle vittime, ma le autorità temono il peggio.

La conferma della compagnia: “Incidente confermato, accertamenti in corso”

Poco dopo il tragico evento, Air India ha confermato la notizia attraverso una nota diffusa sui social:

«Il volo AI171, operato sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Stiamo attualmente verificando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile».

Massima allerta in India: mobilitate le squadre di emergenza

Il Ministro dell’Aviazione indiano ha dichiarato lo stato di massima allerta e annunciato la mobilitazione immediata delle squadre di soccorso e supporto tecnico. Le operazioni di recupero sono in corso, mentre un’unità speciale sta esaminando le prime dinamiche dell’incidente.

Indagini in corso sulle cause

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da chiarire. Il Boeing 787-8 Dreamliner è uno degli aerei di punta della flotta Air India ed è noto per l’elevata efficienza e i sistemi avanzati di sicurezza. Un team di esperti della Direzione Generale dell'Aviazione Civile (DGCA) e rappresentanti della casa costruttrice Boeing sono attesi sul posto nelle prossime ore per avviare le indagini.

Silenzio e preghiere a bordo

In attesa di comunicazioni ufficiali sul destino dei passeggeri, cresce l’angoscia tra i familiari riuniti nei pressi degli aeroporti di Ahmedabad e Londra Gatwick. Al momento, non è stato rilasciato alcun elenco ufficiale delle persone a bordo.

L’India e il mondo dell’aviazione internazionale trattengono il fiato. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’entità della tragedia e le sue cause.

