Tragedia ad Ahmedabad: aereo Air India precipita subito dopo il decollo, almeno un superstite

Un grave incidente aereo ha scosso la città indiana di Ahmedabad nella mattinata del 12 giugno 2025, quando un aereo di linea della compagnia, diretto a Londra Gatwick, è precipitato pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto internazionale

A bordo del Boeing 787-8 Dreamliner, il volo AI171, si trovavano 242 persone: 230 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Secondo i dati diffusi da Air India, tra i passeggeri c’erano 169 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese.

La dinamica dell’incidente

Il velivolo ha perso quota subito dopo il decollo, con l’ultimo segnale trasmesso quando si trovava a un’altezza di circa 625 piedi (200 metri). L’aereo non è riuscito a prendere quota e si è schiantato sull’area residenziale di Meghani, nei pressi di Ahmedabad. Il luogo dell’impatto è particolarmente drammatico: il Boeing ha centrato un edificio descritto come un “dormitorio di medici”, provocando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Le immagini trasmesse dalle televisioni locali mostrano la carlinga in fiamme tra le macerie e un edificio annerito dal rogo, mentre i residenti e i soccorritori operano freneticamente per prestare aiuto.

Soccorsi e vittime

I soccorsi, con autopompe e ambulanze, sono intervenuti immediatamente sul posto. La polizia locale ha dichiarato in un primo momento che non risultavano superstiti tra le persone a bordo, ma la situazione è in evoluzione. Vi sarebbero inoltre vittime anche a terra, nella zona residenziale colpita dall’impatto.

Un superstite miracoloso

Poche ore dopo la tragedia, i media locali hanno riportato una notizia incoraggiante: citando un investigatore, è emerso che un passeggero sarebbe stato tratto in salvo, ancora vivo, e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono al momento sconosciute, così come le sue possibilità di sopravvivenza.

Reazioni e inchiesta

Tutte le autorità di Ahmedabad hanno messo in stato di allerta i servizi di emergenza e avviato le indagini per chiarire le cause del disastro. Il volo Air India AI171 era diretto in Inghilterra, ma non ha mai superato la fase critica del decollo. Le autorità indiane, insieme ai rappresentanti della compagnia, stanno collaborando per gestire l’emergenza e assistere le famiglie delle vittime.