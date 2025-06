Roma: “Il sangue e il potere”, di Mascioli e Fazzolari, in autunno al cinema

ROMA - L’attore e regista Mirko Mascioli e l’attrice e direttore della fotografia Daniela Fazzolari saranno i protagonista del film “Il sangue e il potere”.Il film è stato girato interamente a Roma. Verrà presentato in autunno nei festival nazionali e internazionali, uscita prevista 2026.Il film vedrà nel cast, oltre a Mirko Mascioli (protagonista di molti programmi Rai “Ogni giorno è Natale” con Anna Falchi , “Star Bene” con Livio Beshir) e Daniela Fazzolari (attrice nata a Torino, protagonista della soap “CentoVetrine”, Canale 5), nel cast c’è anche l’attore della fiction Rai 2 “Rocco Schiavone”, Philippe Guastella.Per il momento non trapela nulla sul cast. La trama racconta: il padrino (Mirko Mascioli) che sfruttando le debolezze della magistratura (Daniela Fazzolari) riceverà delle informazioni riservate.Nel frattempo, il suo braccio destro (Philippe) cercherà di prendere il suo posto, ciononostante accadrà qualcosa di inaspettato.Altresì stanno ultimando anche un altro film, con la regia di Mascioli, in uscita tra autunno e inverno, dal titolo “Le sfumature della vita”, formato da 3 episodi sociali (che sono anche 3 corti), sempre con la Fazzolari che sarà anche direttore della fotografia.