Mondiale per Club, la Juventus vola: Yildiz incanta, Vlahovic torna al gol. 4-1 a Filadelfia

FILADELFIA – Ancora una prova convincente dellaal Mondiale per club. I bianconeri, guidati da, superano 4-1 gli avversari in una gara dominata per lunghi tratti e mettono un piede agli ottavi di finale. A brillare ancora una volta è, protagonista assoluto del match, affiancato da un ritrovato, tornato al gol proprio nel finale, su calcio di rigore.

È proprio il talento turco a spaccare la partita già nel primo tempo. Al 10’ scappa via sulla sinistra, salta l’uomo e mette in mezzo un pallone velenoso deviato nella propria porta da Boutouil. L’iniziale autogol viene comunque propiziato da Yildiz, che poi sale definitivamente in cattedra. Al 16’ firma il 2-0 con un destro potente e preciso da fuori area, un’autentica perla. Al 69’ cala il tris con un tiro rasoterra chirurgico sul secondo palo, dopo un’azione insistita che aveva visto Cambiaso colpire il palo e mettere in difficoltà Benabid.

Nel mezzo, l’unica vera sbavatura difensiva dei bianconeri consente a Lorch di accorciare le distanze al 25’: una disattenzione generale della retroguardia juventina su un cross basso permette al sudafricano di infilare la rete del momentaneo 2-1. Ma è l’unica nota stonata di una gara dominata con personalità.

Nel recupero, a chiudere i conti, ci pensa Vlahovic: l’attaccante serbo, subentrato nel secondo tempo, trasforma con freddezza il rigore del 4-1 e torna finalmente al gol, rompendo un digiuno che durava da diverse partite.

Con questa vittoria la Juventus prosegue a punteggio pieno il suo cammino nel torneo, consolidando il primo posto nel girone in attesa del big match contro il Manchester City, in programma giovedì prossimo. L’attesa ora è per il risultato della formazione inglese, impegnata nella notte contro l’Al Ain.