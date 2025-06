Maxi operazione antidroga a Foggia: 11 arresti, smantellata rete criminale tra le province pugliesi

– È scattata all’alba una vasta operazione della, coordinata dalla, che ha portato all’nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati del reato di. L’indagine, condotta dal, ha smascherato una, attiva in diverse province pugliesi.

Secondo gli inquirenti, l’organizzazione aveva un’estensione territoriale che toccava Lesina, Campomarino, San Nicandro Garganico, Cerignola e Ruvo di Puglia. Al vertice del gruppo, un cittadino albanese con il ruolo di “grossista”, che gestiva l’approvvigionamento e la distribuzione di cocaina e hashish su larga scala.

La rete operava con elevati livelli di cautela, utilizzando in prevalenza app di messaggistica criptata per sfuggire ai controlli e solo in casi rari le comunicazioni avvenivano tramite chiamate tradizionali. Le modalità operative testimoniano la sofisticazione del sodalizio criminale, capace di adattarsi alle più moderne tecniche di elusione.

Fondamentale si è rivelato il monitoraggio di tre autovetture intestate a un noleggiatore del Gargano, ma utilizzate di fatto dal presunto capo del gruppo. Attraverso questi veicoli, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i contatti, i movimenti e l’intera catena di distribuzione, che coinvolgeva anche noti pregiudicati locali.

Due episodi specifici hanno dato un’accelerazione decisiva alle indagini:

una trattativa per la compravendita di stupefacenti , documentata in video a Ruvo di Puglia , tra il fornitore, un pregiudicato e un altro cittadino albanese ancora da identificare;

il trasporto di circa 13 chilogrammi di droga, durante il quale sono state impiegate armi da fuoco per garantire la sicurezza dell’operazione.

L’indagine ha dunque portato alla luce un traffico di droga radicato e pericoloso, con ramificazioni nelle province foggiana e barese. Le misure cautelari eseguite oggi colpiscono una rete criminale articolata e interconnessa, in grado di movimentare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e operare con modalità tipiche delle organizzazioni mafiose moderne.