Incidente mortale a Potenza: perde la vita un uomo in scooter in viale Marconi

POTENZA - Un tragico incidente stradale si è verificato a Potenza intorno alle 00:30 di sabato 21 giugno in viale Marconi, nei pressi dell’ingresso dell’Ufficio Immigrazione, situato alle spalle della Questura.A perdere la vita è stato un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter. Al momento, non sono ancora note le sue generalità. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Presenti anche gli agenti della Polizia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.Non si esclude che l’incidente possa essere stato provocato da una perdita di controllo del mezzo o da un improvviso malore. L’area è stata momentaneamente transennata per permettere le operazioni di rito e garantire la sicurezza della circolazione. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’episodio che ha scosso la città nelle prime ore del mattino.