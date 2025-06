Francavilla Fontana, carabiniere ucciso durante un controllo: addio a Carlo Legrottaglie, sarebbe andato in pensione a luglio

FRANCAVILLA FONTANA – Tragedia all’alba nella zona industriale di, in contrada Rosea. Un carabiniere è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante un’attività di controllo. La vittima è il, 56 anni, in servizio presso la compagnia locale dell’Arma.

Secondo le prime informazioni, l’episodio è avvenuto intorno alle 7 del mattino lungo la strada provinciale che collega Francavilla a Grottaglie. Sul posto si è recato immediatamente il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, che sta coordinando le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Una carriera nell'Arma: oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di servizio

Carlo Legrottaglie era residente a Ostuni, sposato e padre di due figli. Quella di oggi avrebbe dovuto essere la sua ultima giornata di lavoro prima di andare in licenza, in attesa della pensione prevista per luglio. Invece, il suo impegno quotidiano al servizio dello Stato si è tragicamente interrotto nel momento in cui stava svolgendo uno degli ultimi interventi della sua carriera.

La dinamica: inseguimento e sparatoria dopo una rapina

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'intervento dei carabinieri è scattato in seguito alla segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti alla periferia di Francavilla Fontana. Una pattuglia dell’Arma, con a bordo Legrottaglie e un collega, ha individuato l’auto sospetta, una Lancia Y scura, e ha iniziato l’inseguimento.

Durante la fuga, i due veicoli si sarebbero speronati più volte, finché non si sono fermati in una zona di campagna. A quel punto, almeno tre malviventi sarebbero scesi dal veicolo e si sarebbero dati alla fuga a piedi.

Il brigadiere Legrottaglie avrebbe inseguito uno dei sospetti, ma è stato colpito mortalmente da uno sparo. Sarebbe comunque riuscito a rispondere al fuoco, ferendo uno degli aggressori, che poi è riuscito a scappare insieme agli altri complici.

Indagini in corso, caccia all’uomo in tutta la provincia

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato una caccia all’uomo nelle campagne circostanti, con l’impiego di elicotteri, unità cinofile e rinforzi. Le indagini sono in corso per identificare e catturare i responsabili dell’omicidio. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo le arterie principali e nei pressi del distributore rapinato.

Cordoglio e commozione

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità di Francavilla e in tutta la provincia di Brindisi. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti anche dalle istituzioni.

“Un servitore dello Stato, ucciso mentre proteggeva i cittadini. A nome mio e di tutto il Governo esprimo vicinanza alla famiglia del brigadiere Carlo Legrottaglie”, ha dichiarato il Ministro dell’Interno.

L’Arma dei Carabinieri ha espresso profondo dolore per la perdita del collega, ricordandone l’impegno, la professionalità e l’esempio di dedizione al dovere fino all’ultimo istante.