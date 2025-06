Edilizia, a Padova il convegno sui 'Rischi della Commessa' unisce sostenibilità e tecnologia

Imprenditori e tecnici a confronto su transizione verde e rivoluzione digitale nel settore costruzioni





PADOVA – Oltre 35 aziende ed esperti di construction management hanno animato ieri al "Best Western Hotel Biri" il convegno "I Rischi della Commessa", promosso dal Sindacato Partita IVA Nazionale (P.I.N.). Moderato dal presidente nazionale Cav. Antonio Sorrento, l’evento ha trasformato Padova in un hub di innovazione per la filiera edile, con focus su sicurezza, digitalizzazione e modelli rigenerativi.





I pilastri della rivoluzione





- Project Manager: "Non più semplici coordinatori, ma registi della complessità" ha sottolineato l’Ing. Maurizio Monassi (ISIPIM), delineando il nuovo profilo multidimensionale del PM.

- Cantieri connessi: L’Ing. Antonio Perrotta (Pakred Srl) ha dimostrato come l’ "IoT" rivoluzioni la gestione operativa, riducendo rischi e inefficienze.

- BIM in prima linea: La Dott.ssa Alessandra Franchin (CSPFea) ha documentato un "taglio del 65% dei tempi morti" grazie all’integrazione di piattaforme digitali.

- Allarme sostenibilità: "Ignorare l’edilizia green significa autoescludersi dal mercato futuro" ha avvertito il Prof. Enzo Rocca (Univ. Cattolica), indicando la transizione ecologica come leva competitiva.

- Sicurezza wearable: Prototipi di dispositivi per il monitoraggio vitale in tempo reale, testati in diretta dall’Ing. Roberto Pulcini (Safety JOB), hanno catturato l’intervento della platea.





Le proposte concrete





Durante il dibattito fiscale coordinato dall’Avv. Matteo Sances è emersa con forza la richiesta di un Osservatorio permanente sui rischi di commessa, mentre PAKRED ha annunciato una task force dedicata alla consulenza applicata. "La collaborazione tra professionisti è l’unica risposta alle sfide del settore" ha commentato Sorrento, rivelando l’imminente pubblicazione di un "white book" con gli atti del convegno.





Dati chiave dell'evento





7 sessioni tecniche multisettoriali

3 dimostrazioni live di tecnologie d’avanguardia

1 progetto di osservatorio nazionale per la governance dei rischi

White book in uscita a settembre 2025





Perché rilevante





L’evento segna un cambio di passo nel construction management italiano, ponendo al centro l’ibridazione tra competenze umane e innovazione tecnologica per ridurre rischi legali, ambientali e operativi. La sinergia pubblico-privato resta la sfida aperta per tradurre le soluzioni in policy concrete.