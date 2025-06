Carabiniere fuori servizio arresta due uomini per furto e spaccio a Marsala

MARSALA - I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato due persone responsabili di furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, grazie all’intervento provvidenziale di un Carabiniere libero dal servizio.

Tutto è iniziato quando una donna, rientrando in casa, ha notato che la porta era stata forzata. Immediatamente ha avvisato un Carabiniere che si trovava nelle vicinanze e, intervenuto prontamente, ha sorpreso un 34enne marsalese nella camera da letto mentre cercava di sottrarre materiale informatico e abbigliamento. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

Le indagini dei militari hanno rivelato che poco prima, il ladro aveva già sottratto un televisore, cedendolo a un pusher residente in un’abitazione vicina in cambio di droga. A questo punto i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dello spacciatore, un uomo straniero di 36 anni.

Durante la perquisizione sono stati recuperati e sequestrati vari quantitativi di droga: 52 grammi di marijuana suddivisi in due involucri, 2 piante di canapa indica, 30 grammi di hashish in due involucri e, nascosto all’interno del water, un involucro contenente 14 grammi di cocaina. Inoltre, sono stati trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati. Il 34enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Marsala con presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Un’azione tempestiva e decisiva che ha permesso di bloccare due reati e restituire alla legittima proprietaria la refurtiva.