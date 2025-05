Serie A, Bologna-Juventus 1-1: tutto rinviato nella corsa Champions. Quattro squadre in un punto

– Finisce in parità lo scontro diretto traallo stadio Dall’Ara. Il pareggio perrimanda ogni verdetto nella serratissima, che vale l’accesso alla prossima edizione della. A tre giornate dal termine,sono appaiate a, mentre ilinsegue a: un solo punto separa quattro squadre, mapotrà staccare il pass per l’Europa che conta.

Il match

Il primo squillo arriva al 9’: la Juventus sblocca la gara con Khephren Thuram, che calcia dai 25 metri e trova la complicità del portiere Skorupski, incerto nell'intervento. La sfera gli sfugge dalle mani e termina in rete: 0-1.

Il Bologna accusa il colpo e fatica a reagire, ma il Dall’Ara protesta con forza per alcune decisioni arbitrali contestate: al 31’ McKennie interviene duramente su Freuler in area, ma l’arbitro Doveri lascia correre; cinque minuti più tardi, un presunto tocco di mano di Savona al limite dell’area bianconera non viene sanzionato.

Nella ripresa, i padroni di casa alzano i ritmi e trovano il pareggio al 54’: Cambiaghi crossa dalla sinistra, Dallinga fa da torre e Freuler, liberatosi della marcatura di Thuram, batte Di Gregorio con l’aiuto di una deviazione decisiva di Renato Veiga.

La Juventus ha l’occasione per tornare in vantaggio al 76’, ma Alberto Costa, servito da McKennie, spreca da posizione favorevolissima, calciando addosso a Skorupski.

Classifica e prossimi appuntamenti

Il pari serve a poco per entrambe le formazioni, soprattutto considerando le vittorie di Roma e Lazio, che hanno reso ancora più infuocata la lotta per il quarto posto.

Il prossimo turno si preannuncia decisivo:

Lazio-Juventus

Atalanta-Roma

Milan-Bologna

Tre sfide che potrebbero già ridisegnare la geografia europea della Serie A. La corsa alla Champions entra nella sua fase più calda.