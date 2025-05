Secondo giorno di Conclave: ancora nessun Papa, fumata nera anche questa mattina

CITTÀ DEL VATICANO — Prosegue senza esito il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Questa mattina, poco prima delle 12, dal comignolo della Cappella Sistina è salita una nuova fumata nera, segno che nemmeno il secondo e il terzo scrutinio hanno portato a un accordo tra i cardinali elettori. Il nome del futuro pontefice, dunque, resta ancora avvolto nel mistero.Già ieri sera, al termine della prima giornata di votazioni, era stata emessa una prima fumata nera, dopo oltre tre ore di discussione all’interno della Cappella Sistina da parte dei 133 cardinali riuniti in Conclave.Terminate le votazioni di questa mattina, i cardinali sono rientrati a Casa Santa Marta per il pranzo. Il programma prevede una nuova sessione di voto nel pomeriggio: alle 15.45 è prevista la partenza verso il Palazzo Apostolico e alle 16.30 l’ingresso in Cappella Sistina per il quarto e quinto scrutinio.Al termine delle votazioni pomeridiane, intorno alle 19.30, è prevista la celebrazione dei Vespri. Se anche queste votazioni dovessero risultare inconcludenti, una nuova fumata nera potrebbe salire in serata. Al contrario, se il nuovo Papa dovesse essere eletto nel quarto scrutinio, la tanto attesa fumata bianca potrebbe apparire già nel pomeriggio, orientativamente intorno alle 17.Il mondo resta dunque in attesa, con gli occhi puntati sulla ciminiera della Sistina, simbolo di un momento decisivo per la Chiesa cattolica.