Bike Park Plan de Corones: una stagione 2025 ricca di novità

È stata confermata la data di apertura per il Bike Park Plan de Corones, punto di riferimento per tutti gli appassionati di mountain bike Gravity.

La data da segnare sul calendario è quella di sabato 17 maggio, quando la stagione 2025 del bike park prenderà il via con l’apertura dell’impianto Kronplatz 2000, che darà accesso al sentiero più rappresentativo, Herrnsteig, e tutte le sue varianti, condizioni meteo permettendo.

I rider potranno ricominciare a divertirsi e mettersi alla prova su una delle tracce più lunghe, varie e sfidanti del panorama Gravity nazionale e internazionale. A seguire nelle settimane successive verranno aperti uno dopo l’altro tutti i trail più iconici di Plan de Corones.

L’attenzione del team di lavoro locale è sempre al massimo, quindi gli appassionati troveranno i tracciati in perfette condizioni. Questo anticiperà alcune delle novità più succose della nuova stagione di riding prossima a partire.

Il 2025 vedrà infatti una nuova segnaletica, uniformata sull’intera rete sentieristica, oltre a una maggiore attenzione sulla sicurezza, in particolare nelle zone condivise con gli altri fruitori della montagna, come i pedoni.

I trail builder del Bike Park Plan de Corones stanno inoltre lavorando per creare un collegamento inedito, progettato su misura per i più piccoli che collegherà l’uscita dalla Cabinovia Ruis all’inizio del Furcia trail. Nell’ottica di garantire sicurezza e divertimento ai piccoli biker.

Tutto sarà pronto per l’evento previsto nel weekend del 20-22 giugno, quando l’intera rete sentieristica sarà accessibile dagli impianti di risalita dedicati. Una grande festa con un villaggio evento allestito sullo scenografico e panoramico pianoro sommitale di Plan de Corones.

La destinazione bike altoatesina presenta anche il suo programma di eventi e competizioni per la stagione estiva 2025. Saranno tre gli appuntamenti per gli agonisti, in grado di accontentare ogni gusto e interpretazione del mountain biking: E per chi deve affinare la propria tecnica e non solo, il Bike Park di Plan de Corones ospiterà i SAAC Bike Camp i weekend del 12 e 13 luglio e del 11 e 12 ottobre.

Il commento di Thomas Reiter Direttore Skirama Plan de Corones:

"Vogliamo proseguire il percorso di successo e la crescita del numero di visitatori registrati negli ultimi anni. Per questo motivo, quest'anno ci concentreremo sul consolidamento delle innovazioni introdotte di recente. In particolare, puntiamo a mantenere l’eccellente stato dei trail fino a novembre, garantendo così uno standard di altissimo livello. Inoltre, stiamo investendo nel miglioramento della segnaletica, con un’attenzione particolare alla sicurezza degli utenti. In questo modo, ci prepariamo al meglio per affrontare nei prossimi anni nuovi progetti di più ampia portata."

Visitate il sito ufficiale per restare aggiornati sugli orari d’apertura e i prezzi di pass e abbonamenti, sullo stato della rete sentieristica locale, e per programmare la vostra vacanza in mountain bike nel Bike Park Plan de Corones.

Esperienza pura 🚵‍♂️🏔️ Il Kronplatz Bike Park nel cuore delle Dolomiti