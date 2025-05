Harry perde il ricorso sulla scorta: rapporti sempre più tesi con la famiglia reale

I rapporti tra il principe Harry e la famiglia reale britannica rischiano di incrinarsi ulteriormente. Lain merito alla revoca della protezione della polizia durante le sue visite nel Regno Unito. Una decisione che conferma quanto già stabilito in precedenza dal, in seguito alla rinuncia di Harry ai doveri reali nel 2020.

La questione ruota attorno alla tutela della sicurezza personale del principe e della sua famiglia. Secondo la normativa attuale, Harry non ha più diritto automatico a una scorta armata come i membri attivi della casa reale. I suoi legali avevano sollevato dubbi di discriminazione, sostenendo che l'esclusione fosse ingiustificata e potenzialmente pericolosa, ma i giudici d’appello hanno dato ragione al governo.

Harry: “Impossibile tornare a vivere nel Regno Unito”

La reazione di Harry alla sentenza è stata immediata: “Sono sconvolto”, ha dichiarato in un’intervista alla BBC. Il principe ha spiegato che, alla luce di questa decisione, ritiene impossibile ipotizzare un ritorno stabile nel Regno Unito, poiché non potrebbe garantire la sicurezza della propria famiglia. “Il rischio è troppo alto”, ha aggiunto.

Nonostante ciò, Harry ha ribadito di volere una riconciliazione con la famiglia reale, mostrando ancora una volta il desiderio di sanare le profonde ferite lasciate dal clamoroso strappo del 2020, quando lui e la moglie Meghan Markle decisero di trasferirsi negli Stati Uniti e abbandonare i doveri istituzionali.

Una battaglia legale su più fronti

Parallelamente al caso sulla sicurezza, il principe è coinvolto in un’altra battaglia legale contro alcuni tra i più importanti tabloid britannici, accusati di comportamenti invadenti e diffamatori nei confronti suoi e della moglie. In questo caso, però, Harry ha ottenuto alcuni successi giudiziari, confermando la sua determinazione a tutelare la privacy e la dignità della sua famiglia.

Una frattura sempre più profonda

La sentenza della Corte d’Appello rischia ora di peggiorare ulteriormente i già delicati rapporti con la casa reale, in un clima di crescente freddezza tra il principe e suo padre, Re Carlo III. Mentre Harry continua a vivere a Montecito, in California, con Meghan e i loro due figli, le distanze tra Londra e Los Angeles sembrano sempre più difficili da colmare, non solo geograficamente ma anche affettivamente e istituzionalmente.