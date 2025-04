Juve, vittoria amara contro il Monza: 2-0, ma Yildiz espulso e salterà Bologna e Lazio

Juventus fb

Torino, 27 aprile 2025 – Non c’è pace per la Juventus di Igor Tudor in questa travagliata stagione 2024-25. I bianconeri riscattano la sconfitta di Parma e, approfittando di un turno favorevole, battono il Monza 2-0 grazie alle reti di Nico Gonzalez all’11' e di Kolo Muani al 33'. Una vittoria preziosa che vale il momentaneo quarto posto in classifica, ma che lascia anche strascichi pesanti.

La festa, infatti, è stata rovinata dall’espulsione di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, a pochi secondi dalla fine del primo tempo, si è reso protagonista di un gesto ingenuo rifilando una gomitata a Bianco. L’arbitro Berenzoni, richiamato al VAR per l’on field review, non ha avuto dubbi: cartellino rosso diretto.

Un'assenza pesantissima in vista delle prossime due giornate che vedranno la Juve impegnata nei delicatissimi scontri diretti per la Champions contro Bologna e Lazio.

Intanto, i tre punti conquistati contro il Monza permettono ai bianconeri di salire momentaneamente al quarto posto, con due lunghezze di vantaggio su Roma e Bologna (che giocherà domani a Udine) e tre su Fiorentina e Lazio, con quest'ultima attesa dall'insidiosa sfida casalinga contro il Parma.

Per Tudor, la rincorsa europea continua, ma senza Yildiz sarà ancora più dura.