Fumata Bianca in Vaticano: Eletto Papa Robert Francis Prevost, si chiamerà Leone XIV

Città del Vaticano – Una nuova pagina nella storia della Chiesa Cattolica si è aperta oggi con l’elezione del nuovo Pontefice. Alle ore 18:10, dal comignolo della Cappella Sistina si è levata la tanto attesa fumata bianca, segnale inequivocabile che il Conclave ha raggiunto l’accordo: Habemus Papam.Pochi minuti dopo, l’annuncio ufficiale è stato proclamato dal cardinale protodiacono dal balcone centrale della Basilica di San Pietro con le parole rituali: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”, rivelando al mondo il nome del nuovo Papa e il nome scelto per il suo pontificato.La folla raccolta in Piazza San Pietro, sotto una pioggia di emozioni e bandiere, ha accolto l’annuncio con un lungo applauso e profonda commozione. Il nuovo Pontefice si è affacciato poco dopo per rivolgere il suo primo saluto da Vescovo di Roma, pronunciando parole di preghiera, umiltà e vicinanza al popolo di Dio.L’elezione del nuovo Papa è arrivata dopo 3 votazioni, seguite con grande attesa da milioni di fedeli e osservatori in tutto il mondo. In un momento storico segnato da sfide spirituali, sociali e culturali, la Chiesa guarda ora al futuro con rinnovata speranza e fiducia nella guida del nuovo Santo Padre.