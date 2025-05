Fedez riceve il 15° Tapiro d’Oro dopo la lite con lo streamer Blur alla Kings League

MILANO – Serata movimentata per Fedez, che questa sera riceverà il suo quindicesimo Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia (in onda su Canale 5 alle 20.35), a seguito della furibonda lite scoppiata con lo streamer Blur durante una partita della Kings League, il torneo di calcio a 7 in cui entrambi rivestono il ruolo di presidenti di squadra.

L’episodio è avvenuto sabato scorso, durante il match tra gli “Stallions” di Blur e i “Boomers” di Fedez. Le immagini, immediatamente diventate virali sui social, mostrano il rapper di Rozzano scendere in campo visibilmente alterato e avvicinarsi in modo minaccioso a Blur.

Secondo la versione fornita da Fedez attraverso i propri canali social, il motivo della reazione sarebbe stato il clima tossico e provocatorio creato da Blur durante le dirette del torneo. Il rapper ha dichiarato di aver già segnalato il problema agli organizzatori senza ricevere riscontri concreti.

Nel tentativo di calmare la situazione è intervenuto anche Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e compagno di squadra nella Kings League. «Ero in trance agonistica – ha detto Fedez a Staffelli – ho usato anche parole peggiori nella mia vita, ti assicuro che so dire e fare di peggio. Meno male che c’era Bonucci…».

Fedez ha poi auspicato che l’episodio serva da lezione per ristabilire un clima più sereno all’interno del torneo: «Speriamo che, memori di questa cosa, d’ora in poi si crei un clima un po' più disteso».

Ma alla domanda sul suo ruolo come esempio per le nuove generazioni, il rapper ha risposto con amarezza: «Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso».

Il servizio completo andrà in onda questa sera su Canale 5, all'interno della nuova puntata di Striscia la Notizia.