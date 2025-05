Bergamo, 26enne ucciso a coltellate nella notte vicino allo stadio: indagini in corso

- Un giovane di 26 anni è stato ucciso a coltellate nella notte appena trascorsa a Bergamo. L'omicidio è avvenuto in strada, in via Ghirardelli, nella zona dello stadio, pare al culmine di un violento litigio.

L'allarme è scattato poco dopo l'una, quando il personale del 118 ha ricevuto una chiamata di emergenza. Sul posto sono stati immediatamente inviati i mezzi di soccorso, ma purtroppo per il giovane non c'era più nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Le forze dell'ordine sono giunte rapidamente sul luogo dell'aggressione e hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare il responsabile dell'omicidio. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull'identità della vittima o sulle circostanze che hanno portato al tragico evento.