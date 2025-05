Agliana, bimba di due anni gravemente ferita da un pitbull: è stabile ma resta in rianimazione al Meyer

AGLIANA – Unaè stata gravemente ferita all’in seguito all’aggressione di un, avvenuta nel cortile di un’abitazione ad, in provincia di Pistoia. L’allarme è scattato nel pomeriggio e, secondo le prime ricostruzioni, il cane sarebbe di proprietà delladella piccola.

La bambina è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di rianimazione: le sue condizioni, pur gravi, sono stabili e non è in pericolo di vita, come comunicato da fonti ospedaliere.

La nonna ha cercato di difendere la nipotina

Durante l’attacco, la nonna della bambina ha cercato di difendere la nipote, ma è stata a sua volta morsa in diverse parti del corpo. La donna è stata trasportata d’urgenza in elicottero Pegaso all’ospedale di Pistoia, dove è ricoverata con lesioni multiple.

Le prime ricostruzioni

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti da carabinieri e polizia municipale, nel cortile dell’abitazione si trovavano tre cani sotto la custodia della compagna dello zio. Tuttavia, solo uno dei tre animali – un pitbull – avrebbe attaccato nonna e nipote. Le cause dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento.

Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e valutando l’idoneità degli spazi in cui gli animali erano tenuti, oltre alla responsabilità dei proprietari.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio dell’episodio. Non è escluso che l’animale possa essere sottoposto a sequestro e ad accertamenti comportamentali.

L’aggressione ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e riaccende il dibattito sulla sicurezza nella gestione di cani di razze potenzialmente pericolose, soprattutto in contesti familiari.