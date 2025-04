Ultimo saluto a Papa Francesco: 200mila persone a Piazza San Pietro

Oggi a Piazza San Pietro si celebrano i funerali di Papa Francesco, con un'affluenza prevista di circa 200mila persone. La macchina della sicurezza è pienamente operativa, data l'eccezionale partecipazione di fedeli e la presenza di capi di Stato e teste coronate provenienti da ogni parte del mondo.

In questi giorni, oltre 250mila persone hanno già reso omaggio al Pontefice, sfidando lunghe file, il caldo e persino la pioggia. Un omaggio caratterizzato da preghiere, commozione e lacrime, a testimonianza del profondo affetto che il mondo intero nutre per Francesco.

Trump e Melania in preghiera davanti alla bara

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme alla First Lady Melania, ha reso omaggio a Papa Francesco, soffermandosi in preghiera davanti alla bara esposta nella Basilica di San Pietro. Un momento di grande raccoglimento che ha sottolineato la portata universale dell'evento.

Massima sicurezza: cortei scortati e sorveglianza aerea

Secondo quanto riferito dalla Questura di Roma, Trump ha lasciato Villa Taverna per raggiungere San Pietro scortato da un corteo di auto e da un elicottero delle forze dell'ordine. Le operazioni di sicurezza vengono coordinate in tempo reale dalla Sala Operativa del Centro per la gestione della sicurezza dell'evento.

140mila persone già presenti

A un'ora dall'inizio della cerimonia, circa 140mila persone sono già arrivate nei pressi di San Pietro. La piazza, con una capienza di circa 40mila persone, è quasi completamente piena, mentre circa 100mila fedeli si trovano lungo via della Conciliazione e nelle vie adiacenti. Sono 140 le delegazioni ufficiali già presenti in Vaticano, a testimonianza della partecipazione globale al funerale di Papa Francesco.