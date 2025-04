Roma, migliaia in pellegrinaggio sulla tomba di Papa Francesco: al via il pre-conclave

ROMA - Roma si è svegliata oggi avvolta da un'atmosfera di profondo raccoglimento. Dalle 7 del mattino è stata aperta al pubblico la tomba di Papa Francesco, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ieri si era svolta in forma privata la tumulazione. Fin dalle prime ore, circa 30mila fedeli, tra famiglie, pellegrini, religiosi e religiose, hanno reso omaggio al Pontefice. Le code per accedere al sepolcro hanno superato le due ore.

Sempre questa mattina, sul sagrato della Basilica di San Pietro, si sono radunati oltre 200mila fedeli per partecipare alla celebrazione eucaristica in suffragio di Papa Francesco, presieduta dal Cardinale Pietro Parolin. Nel corso dell'omelia, Parolin ha invitato i presenti ad accogliere l'eredità spirituale del Papa: «Il nostro affetto per lui non deve restare una semplice emozione del momento; la Sua eredità dobbiamo accoglierla e farla diventare vita vissuta, aprendoci alla misericordia di Dio e diventando anche noi misericordiosi gli uni verso gli altri», parole accolte da un lungo applauso.

Durante i funerali, svoltisi ieri, oltre 250mila persone si sono radunate a Piazza San Pietro, mentre altre 150mila hanno seguito il passaggio del feretro fino a Santa Maria Maggiore. I grandi della Terra, 220 cardinali e migliaia di semplici fedeli hanno reso omaggio a colui che è stato definito "il Papa della gente". Commovente il momento davanti alla Basilica mariana, dove Francesco ha incontrato migranti, rifugiati, detenuti e clochard: proprio il suo impegno a costruire "ponti e non muri" è stato ricordato durante l'omelia dal Cardinale Giovanni Battista Re.

Nel frattempo, entra nel vivo il cammino verso il Conclave. Domani mattina alle 9 si riunirà la Congregazione generale dei cardinali per stabilire la data di inizio delle votazioni per il nuovo Pontefice. Il Conclave, secondo le norme, può iniziare tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla sede vacante: la data potrebbe quindi essere fissata tra il 5 e il 10 maggio. Il Cardinale Reinhard Marx, uno dei tre cardinali tedeschi elettori, ha dichiarato di avere la sensazione che «il Conclave durerà poco», sottolineando l'importanza dei prossimi giorni per rafforzare la conoscenza reciproca tra i porporati.

Sul fronte organizzativo, le istituzioni romane hanno tracciato un bilancio positivo della gestione degli eventi eccezionali. "Già da domani inizieremo a lavorare per il Conclave e per l'intronizzazione del nuovo Papa", ha annunciato il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Il questore Roberto Massucci ha elogiato la straordinaria sinergia tra tutte le forze dell'ordine, capaci di gestire flussi record di fedeli con efficienza e spirito di squadra. Anche il comandante provinciale dei carabinieri, generale Marco Pecci, e il comandante della polizia locale, Mario De Sclavis, hanno sottolineato l'impegno e l'abnegazione di tutti gli operatori, veri protagonisti di una macchina organizzativa impeccabile.

Roma, ancora una volta, si conferma all'altezza della sua storia millenaria, capace di accogliere con dignità e fede un momento storico di grande commozione.