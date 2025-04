Re Carlo III e Camilla a Roma, omaggio tra storia, cultura e solidarietà: il Tempio di Venere si illumina per i 20 anni di nozze

ROMA – Prosegue la visita di Stato in Italia die della, protagonisti oggi di una giornata intensa tra. Dopo l’accoglienza al Quirinale da parte del presidente della Repubblica, i sovrani britannici hanno visitato il, tra suggestioni storiche e incontri significativi con il mondo del volontariato.

Il Tempio di Venere si illumina per l’anniversario di nozze

In occasione del ventesimo anniversario del matrimonio tra Carlo e Camilla, questa sera, martedì 9 aprile, dalle 19 alle 24, il Tempio di Venere e Roma sarà eccezionalmente illuminato con uno speciale videomapping. Il progetto, realizzato nel cuore del Parco archeologico del Colosseo, intende celebrare la visita dei Reali e rendere omaggio a “Amor”, il nome segreto e simbolico di Roma, evocato all’interno della cella dedicata alla dea Venere. Un gesto d’amore, universale, in un luogo che da secoli rappresenta la grandezza e l’eternità della città.

La passeggiata con Alberto Angela tra storia e aneddoti

Ad accogliere Carlo e Camilla al Foro Romano è stato Alberto Angela, in veste di cicerone d’eccezione. Il celebre divulgatore ha guidato i sovrani attraverso duemila anni di storia, con riferimenti a Shakespeare, ai cavalli di Tito, alla Domus Aurea e persino a Balmoral, la residenza scozzese tanto amata da Carlo.

Angela ha raccontato di aver cercato di "suonare il pianoforte con i tasti giusti", offrendo ai Reali una narrazione coinvolgente, tra dettagli curiosi e rimandi culturali a loro familiari. I sovrani, ha riferito, si sono mostrati attenti, curiosi e desiderosi di approfondire, tanto da prolungare la visita oltre quanto previsto inizialmente.

Incontro con le associazioni non profit

Il Colosseo è stato anche teatro di un momento di dialogo con il terzo settore. Re Carlo ha avuto un lungo colloquio con i rappresentanti di Binario 95, associazione attiva nell’aiuto alle persone senza dimora. Il fondatore Alessandro Radicchi ha raccontato di aver donato al sovrano una casetta realizzata con carta riciclata dai senzatetto di Termini, un gesto che ha profondamente colpito Carlo: “Mia moglie ne sarà molto contenta”, ha detto.

Anche la Regina Camilla ha incontrato alcune rappresentanti di Differenza Donna, organizzazione impegnata nella lotta alla violenza di genere. L’associazione ha illustrato l’attività svolta attraverso il numero antiviolenza 1522 e le case rifugio, ricevendo il ringraziamento per l’impegno e una lettera di supporto della Regina per il caso di Gisele Pelicot, vittima di abusi in Francia.

Bagno di folla al Colosseo

L’arrivo dei Reali al Colosseo, attraverso l’Arco di Costantino, è stato accolto da una folla di curiosi. Re Carlo e la Regina Camilla hanno salutato con calore i presenti, scambiando qualche parola e sorrisi. Un momento di umanità e vicinanza che ha ulteriormente rafforzato il legame tra i sovrani britannici e il popolo italiano.

Questa visita, che unisce celebrazione e cultura, emozione e memoria, conferma l’importanza storica e simbolica di Roma come ponte tra popoli e civiltà, capace di parlare ancora oggi al cuore del mondo.