Mudra Band e Mudra Link, la rivoluzione del controllo neurale touchless

L'azienda israeliana Wearable Devices Ltd. sta ridefinendo il rapporto tra uomo e tecnologia grazie a dispositivi che leggono i segnali neurali del nostro corpo. Ecco un'analisi dettagliata di Mudra Band e Mudra Link.





Un nuovo modo di interagire con la tecnologia





Nel cuore dell’innovazione tecnologica, un’azienda israeliana sta ridefinendo il concetto di interfaccia uomo-macchina. Si chiama Wearable Devices Ltd. e la sua missione è chiara: rendere la tecnologia un’estensione naturale del corpo umano. Attraverso dispositivi indossabili neurali, come Mudra Band e Mudra Link, l’azienda consente agli utenti di interagire con i propri device digitali tramite semplici gesti delle dita, senza mai toccare uno schermo.





Mudra Band: il controllo neurale per l'ecosistema Apple





Pensato per integrarsi con l’Apple Watch, Mudra Band è un cinturino intelligente dotato di sensori di conduzione nervosa superficiale (SNC). Questi sensori rilevano i segnali elettrici generati dai movimenti delle dita, traducendoli in comandi per dispositivi Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple TV.

Con Mudra Band, è possibile:

- Avviare o mettere in pausa la musica toccando indice e pollice;

- Scorrere tra le applicazioni con un movimento del medio;

- Accettare o rifiutare chiamate con un semplice gesto.

Il design è sobrio, leggero e perfettamente integrato con l’estetica Apple. Il cinturino si collega via Bluetooth Low Energy (BLE) e consente una personalizzazione avanzata dei gesti, rendendo l’interazione più fluida, intuitiva e naturale.





Mudra Link: compatibilità totale e potenzialità estese





Mudra Link è l’evoluzione del Mudra Band: un bracciale neurale standalone compatibile non solo con iOS, ma anche con Android, macOS, Windows e Linux. Il dispositivo ha vinto il CES 2025 Innovation Award per la categoria XR Technologies & Accessories, e non è difficile capire il motivo.

Utilizza la stessa tecnologia SNC, ma la combina con:

- Accelerometro e giroscopio a 6 assi;

- 3 sensori neurali ad alta precisione;

- Elettrodi in acciaio inox e materiali biocompatibili come il silicone.

Il dispositivo pesa solo 36g, ha una certificazione IP56 (resistente ad acqua e polvere) e garantisce un’autonomia fino a 48 ore con una ricarica rapida di 80 minuti.

Con Mudra Link si può:

- Navigare in ambienti AR/VR;

- Controllare il proprio computer o smartphone senza mani;

- Personalizzare fino a 7 gesti diversi per qualsiasi azione digitale.





Wearable Devices Ltd.: l’azienda dietro la rivoluzione





Fondata a Yokneam Illit, Israele, Wearable Devices Ltd. si è posizionata come leader nelle interfacce neurali. I suoi fondatori provengono da settori come la neurotecnologia, l'ingegneria biomedica e l'intelligenza artificiale. La visione è chiara: trasformare l'interazione con la tecnologia da "click e swipe" a un'estensione naturale della volontà.

I dispositivi Mudra sono stati già adottati in contesti che vanno dalla disabilità motoria alla produttività quotidiana, dalla smart home fino alla realtà aumentata, ricevendo premi e attenzione da parte della critica e degli esperti del settore.





Il futuro è nel gesto





Mudra Band e Mudra Link non sono semplici accessori. Sono strumenti che anticipano il futuro dell'interazione digitale. Dove prima servivano mani, dita e schermi, ora basta un'intenzione, un micro-gesto. Wearable Devices Ltd. ha aperto una porta su un mondo dove il corpo comunica direttamente con la tecnologia. Ed è solo l'inizio.