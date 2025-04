Giustizia, Maritato e Assotutela al convegno Tails: 'Arbitrato è risoluzione tempestiva controversia'

L’evento ha riunito un ampio parterre di esperti e professionisti del settore: politici, sindacalisti, amministratori di condominio, avvocati e rappresentanti di varie realtà territoriali, tra cui Assotutela.





In Italia, i tempi della giustizia civile sono spesso eccessivamente lunghi, ostacolando la risoluzione tempestiva delle controversie. Per affrontare questa criticità, il Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport (TAILS) promuove l’arbitrato come strumento efficace per ridurre il contenzioso e accelerare i tempi di definizione delle dispute. In questa prospettiva, il 31 marzo si è svolto a Milano, presso il Palazzo Lombardia, un incontro organizzato dal Presidente del TAILS, Franco Antonio Pinardi, che in apertura di lavori ha visto la relazione introduttiva sulle opportunità offerte dalla giustizia alternativa, prodotta dall’avv. Luigi Vingiani Segretario Nazionale della Confederazione Giudici Onorari di Pace. L’evento ha riunito un ampio parterre di esperti e professionisti del settore: politici, sindacalisti, amministratori di condominio, avvocati e rappresentanti di varie realtà territoriali, tra cui Assotutela, presieduta da Michel Emi Maritato, noto in Italia per la sua attività di tributarista.





Maritato che, dopo aver definitivo l’incontro autorevole e meritorio, ha spiegato: "L’arbitrato rappresenta una soluzione efficace per risolvere rapidamente le controversie anche in ambito bancario, soprattutto quando emergono illeciti e carenze di trasparenza nei contratti. Troppo spesso, le lungaggini del sistema giudiziario tradizionale penalizzano cittadini e imprese, impedendo una tutela tempestiva dei loro diritti. Per questo, è fondamentale incentivare strumenti alternativi come l’arbitrato, che possono garantire decisioni rapide ed eque, a tutela del consumatore, contribuendo al contempo a ridurre il carico della giustizia ordinaria" ha chiosato il presidente di Assotutela.