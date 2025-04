Firenze celebra l'Africa e la montagna con le opere di Kazimierz Pichlak

- La città di Firenze, simbolo di arte e cultura, si prepara ad ospitare un affascinante progetto cross-culturale ideato da Anna Caterina Stryjecka Ariano, mecenate da sempre impegnata nella promozione della bellezza e della cultura, in memoria del marito Paolo Ariano. Un'iniziativa che, con un taglio di antropologia visuale, si propone di rafforzare il dialogo tra diverse culture, unendo fotografia e musica in un'esperienza coinvolgente.

Il progetto vedrà come protagonista l'opera poliedrica di Kazimierz Pichlak, chirurgo, viaggiatore, poeta e fotografo, insieme alle composizioni originali del musicoterapeuta Jacek Szreniawa.

L'evento inaugurale si articolerà in due momenti distinti, mercoledì 23 aprile, esplorando due scenari tematici cari all'autore: la montagna e l'Africa.

Ore 16:30 - "La musica della grande montagna" al GIUNTI ODEON Libreria e Cinema (Piazza degli Strozzi)

Il primo appuntamento sarà presso il GIUNTI ODEON Libreria e Cinema, vivace centro culturale fiorentino, con la proiezione del film “La musica della grande montagna”. Il film, realizzato da Kazimierz Pichlak con musiche originali di Jacek Szreniawa, è un suggestivo racconto fotografico e musicale dedicato alle montagne di diverse parti del mondo. La proiezione sarà preceduta da un'introduzione a cura dell'autore Kazimierz Pichlak e dell'ideatrice del progetto Anna Caterina Stryjecka Ariano.

Vernissage ore 16:30, durata film: 01:13:10.

Ore 18:30 - Inaugurazione della mostra fotografica "I Volti dell'Africa" allo Spazio Arte C2 Contemporanea (Via Ugo Foscolo, 6)

La giornata proseguirà alle ore 18:30 presso lo spazio espositivo C2 Contemporanea/Spazio Arte di Antonio Lo Pinto, con l'inaugurazione della mostra fotografica "I Volti dell'Africa" di Kazimierz Pichlak. Curata da Antonio Lo Pinto e Cecilia Sandroni, la mostra presenta venti intensi ritratti (formato 70x100) che catturano frammenti di vita africana, lontano dalle pose da studio, nell'incontro tra il fotografo viaggiatore e le persone ritratte, immerse nel loro ambiente. Le fotografie esposte sono un tentativo di immortalare il ritmo speciale del continente africano.

Al termine del vernissage, Anna Lord, autrice del libro “La Divina Artemisia”, offrirà agli ospiti una tisana di artemisia, pianta sacra anche in Africa.

Kazimierz Pichlak: un chirurgo con l'anima del viaggiatore e dell'artista

Kazimierz Pichlak, chirurgo di professione residente sulle pendici dei Monti dei Giganti in Bassa Slesia, è anche un poeta affermato con dodici volumi pubblicati e numerosi premi letterari. Appassionato viaggiatore e fotografo occasionale, Pichlak cattura con il suo obiettivo le emozioni scaturite dalla scoperta del mondo, dai primi raggi di sole sull'Himalaya ai volti pensierosi dei monaci etiopi. Membro onorario dell'Associazione Nazionale Chirurghi Polacchi e cittadino onorario della Bassa Slesia per i suoi meriti in campo medico, sociale e culturale, Pichlak si definisce un uomo realizzato e felice.

C2 Contemporanea: uno spazio dinamico per l'arte contemporanea

Situato nel cuore di Firenze, nello storico quartiere di Porta Romana, C2 Contemporanea Spazio Espositivo, nato da un'intuizione dell'artista Antonio Lo Pinto, è diventato un punto di riferimento per artisti, galleristi e amanti dell'arte contemporanea. Lo spazio, che ha ospitato oltre 145 esposizioni e collaborato con grandi nomi della fotografia e dell'arte, si propone come una realtà ibrida e alternativa ai tradizionali circuiti di promozione artistica.

La mostra "I Volti dell'Africa" sarà visitabile fino al 17 maggio 2025.

Orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle ore 17:30 alle ore 19:00. Visite su appuntamento per i giorni successivi all’apertura (Tel.: 334 7970531).