Dazi, Trump rilancia: "Incassiamo miliardi, basta essere derubati". Biden attacca: "Danni e distruzione". Meloni a Washington, colloqui con Trump

- La questione dei dazi torna a infiammare il dibattito internazionale, con l'ex presidente statunitense Donald Trump che rilancia la sua politica protezionistica. "Con i dazi stiamo incassando centinaia di miliardi di dollari dopo molti decenni in cui siamo stati derubati. È il momento di non permetterlo più", ha dichiarato Trump a Fox Noticias, ribadendo su Truth Social: "Con i dazi inflazione in calo, promessa mantenuta".

Le dichiarazioni di Trump arrivano mentre l'attuale presidente Joe Biden attacca la sua amministrazione: "In 100 giorni questa nuova amministrazione ha causato tanti danni e tanta distruzione".

Intanto, secondo fonti di Bloomberg, Pechino si dichiara aperta a colloqui con gli Stati Uniti, ma ponendo delle condizioni preliminari.

La tensione sui dazi impatta anche sui mercati finanziari. Le Borse europee hanno aperto la seduta in calo e proseguono in territorio negativo: Milano cede lo 0,76%, Parigi lo 0,8%, Francoforte lo 0,64% e Londra lo 0,19%. Anche le principali Borse di Asia e Pacifico hanno chiuso in rosso, con Tokyo in ribasso dell'1,01%. Contrastato l'andamento delle piazze cinesi, con Shanghai in leggero rialzo (+0,26%) e Shenzhen in calo (-1,10%). In negativo anche i future di Wall Street.

In questo scenario delicato, la premier italiana Giorgia Meloni è in viaggio verso Washington, dove giovedì incontrerà Donald Trump. "Faremo del nostro meglio, sono consapevole di quello che rappresento e di quello che sto difendendo", ha dichiarato Meloni prima della partenza, aggiungendo: "In questa fase, tanto complessa quanto in rapida evoluzione, è necessario ragionare con lucidità". Martedì sera, Meloni ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen per "coordinare la visita".

L'Unione Europea si prepara a possibili scenari. Il commissario Ue per la Giustizia Michael McGrath ha avvertito: "Faremo tutto il possibile per giungere a un esito positivo" nei negoziati commerciali con gli Usa, "ma in parallelo dobbiamo prepararci allo scenario potenziale di un mancato accordo".