Zelensky pronto per la pace e l'accordo sui minerali

KIEV - Dopo la sospensione degli aiuti militari da parte degli Stati Uniti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accettato le condizioni poste dalla Casa Bianca per mantenere il supporto del suo principale alleato. "Sono pronto a lavorare sotto la forte leadership del presidente Trump per ottenere una pace duratura", ha dichiarato Zelensky, proponendo una "tregua immediata in cielo e in mare" con la Russia come primo passo verso negoziati più ampi.Questa apertura è stata accolta positivamente dal Cremlino, che ha valutato come "positivo" l'impegno ucraino al dialogo. Anche il presidente Trump ha elogiato l'iniziativa di Zelensky, annunciando nel suo discorso al Congresso che il leader ucraino è pronto sia per la pace che per l'accordo sui minerali.La sospensione degli aiuti militari da parte degli Stati Uniti era stata motivata dalla necessità di verificare l'impegno dell'Ucraina verso la pace, spingendo Kiev a dimostrare una reale volontà negoziale. La proposta di Zelensky rappresenta quindi un passo significativo verso la de-escalation del conflitto e l'avvio di trattative più ampie.