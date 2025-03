Spari fuori dal quartier generale della CIA a Langley: uomo barricato, area blindata

Tensione altissima negli Stati Uniti: diversi media americani hanno riportato che. La zona è stata immediatamente isolata, con una massiccia presenza di forze dell'ordine dispiegate per gestire la situazione. Sul posto sono giunte anche le squadre anti-bomba.

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, i colpi sarebbero partiti da un uomo in evidente stato di alterazione, descritto come "in preda a una crisi di nervi". L'uomo si sarebbe barricato, urlando minacce. Ancora non è chiaro se si trovi all’interno della sede dell’Agenzia o all’esterno, nel perimetro che circonda l’edificio.

Per motivi di sicurezza, tutte le strade nelle vicinanze della CIA sono state chiuse al traffico e l’intera area è stata posta sotto stretta sorveglianza. Le autorità stanno trattando l’incidente con la massima cautela, data la delicatezza del luogo e il possibile rischio di escalation.

Non sono stati ancora diffusi dettagli sull’identità dell'uomo né sulle sue motivazioni. Non risultano feriti al momento. Le forze dell’ordine hanno invitato i cittadini a evitare l'area fino a nuovo ordine.

L'episodio ha immediatamente attirato l'attenzione dell’opinione pubblica e dei media internazionali, considerate la natura sensibile del luogo e le potenziali implicazioni di sicurezza nazionale.

Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.