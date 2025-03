Spacciatori 'clochard' in stazione: Brumotti documenta il degrado a Bergamo

BERGAMO – Prosegue la lotta senza sosta di Vittorio Brumotti contro lo spaccio di droga nelle strade italiane. Questa sera, durante il consueto appuntamento con Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35), l’inviato del noto programma si trova nel cuore di Bergamo, più precisamente alla stazione ferroviaria della città, un luogo dove il degrado e lo spaccio sembrano essere diventati una triste quotidianità.

Brumotti ha documentato in diretta la situazione che si consuma sotto gli occhi di tutti: spacciatori che, nel tentativo di non attirare l'attenzione, si mescolano ai clochard che trovano rifugio sotto le pensiline della stazione, a pochi passi da studenti e pendolari che ogni giorno attraversano il centro della città.

Nel corso del servizio, Brumotti è stato testimone di una retata da parte delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato diverse dosi di sostanza stupefacente e arrestato uno degli spacciatori. Un’azione che ha messo in luce la difficoltà delle autorità nell'affrontare un fenomeno che si consuma a cielo aperto, in pieno centro urbano.

Il servizio completo, che documenta il traffico di droga e il degrado nelle principali vie di accesso alla città, andrà in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35), portando sotto i riflettori una realtà che sta mettendo in difficoltà le istituzioni locali e le forze dell'ordine. Il servizio di Brumotti mette ancora una volta in evidenza l'urgenza di interventi mirati per contrastare lo spaccio e restituire sicurezza ai cittadini.