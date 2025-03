Ritorna il Pic Mag Show, per celebrare moda, bellezza e diversità di genere

Su Canale 71 ritorna il Pic Mag Show, tra moda, gioielli, bellezza e celebrazioni della diversità





MILANO - Sabato 15 marzo, alle ore 21,00 in diretta televisiva il Pic Mag Show torna su Canale Italia 71 per un’entusiasmante serata dedicata all'inclusività, alla bellezza e all'arte, con una puntata speciale interamente dedicata alle ragazze trans. Presentato dall'eclettico Giovanni Giacci, lo spettacolo sfuma le barriere di genere, celebrando chi non è nato donna biologicamente ma lo è diventata col tempo, abbracciando l'idea che l'espressione di sé non conosce confini.





Nel cuore di questa puntata, una scintillante sfilata di Miss Trans Italia accenderà i riflettori su straordinarie storie di trasformazione e empowerment.





Non mancheranno le vibranti esibizioni delle drag queen più talentuose d’Italia. Direttamente da Bolzano, avremo il piacere di ospitare Samantha Fire, che quest’anno avrà l’onore di organizzare il primo pride nella sua città a giugno.





Dalla Spagna Fabio Dultra porterà un tocco di magia con i suoi gioielli fantasiosi, una celebrazione dell’arte e della creatività senza limiti.





Inoltre, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire una versione totalmente nuova e audace di Nozzolino, che condividerà un oroscopo molto piccante, capace di stupire e divertire.





La moda sarà assoluta protagonista con Claudia Barcelos, che presenterà una collezione di abiti glamour e fashion, indossati dalle ragazze con autentico splendore.





In questa emozionante serata, ci sarà anche una competizione avvincente per la copertina del Pic Mag Fashion, dove due concorrenti si sfideranno per ottenere il voto del pubblico. I telespettatori potranno infatti esprimere la loro preferenza direttamente sui social del Pic Mag, contribuendo a scrivere il successo del prossimo numero.





Un’occasione da non perdere per immergersi in uno spettacolo unico che celebra l’arte, il coraggio e l’unicità, su Canale Italia 71.