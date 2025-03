Rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi: due arresti a Navacchio di Cascina

La rapina alla tabaccheria

L’episodio risale al 18 settembre scorso, intorno alle 19:30, quando i due avrebbero messo a segno una rapina a mano armata in una tabaccheria di Navacchio di Cascina, nella località Titignano, in via Tosco Romagnola 2394.

🔴 Il modus operandi:

Un uomo incappucciato , con il volto coperto da una maschera nera lucida tipo “Halloween” e guanti rosa , ha fatto irruzione nell’attività armato di un lungo coltello con lama in ceramica .

Dopo una breve colluttazione con il titolare della tabaccheria, lo ha ferito lievemente alla spalla con un taglio di 10 cm .

Il rapinatore ha poi sottratto circa 3.000 euro, tra contanti e biglietti “Gratta e Vinci”.

Dalle immagini della videosorveglianza si è rilevato che l’intera azione è durata circa due minuti, dopodiché il malvivente è fuggito a bordo di un’autovettura condotta dalla complice, che lo attendeva con il motore acceso.

Le indagini e gli arresti

Grazie a un’intensa attività investigativa condotta dai Carabinieri di Navacchio e dal Nucleo Operativo della Compagnia di Pontedera, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pisa, è stato possibile:

✔️ Analizzare numerosi filmati delle videocamere di sicurezza pubbliche e private.

✔️ Raccogliere testimonianze fondamentali.

✔️ Effettuare accertamenti tecnici e servizi mirati sul territorio.

Le prove raccolte hanno convinto il GIP del Tribunale di Pisa, che in data 23 ottobre ha emesso ordinanza di misura cautelare nei confronti dei due indagati.

🚔 Misure adottate:

🔹 L’uomo, già pregiudicato per reati analoghi, è stato trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa.

🔹 La donna, incensurata, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

L’operazione dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza del territorio.