Papa Francesco, diffusa la prima foto dall'ospedale Gemelli: "Sto affrontando un periodo di prova, ma niente può impedirci di amare"

ROMA - La Sala stampa vaticana ha diffuso oggi la prima immagine di Papa Francesco dall'ospedale Gemelli, dove è ricoverato dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Nella foto, scattata il 15 marzo, si vede il Pontefice seduto sulla sua sedia a rotelle mentre concelebra la messa nella cappellina del decimo piano dell'ospedale. Un dettaglio significativo è l’assenza dei naselli per l’ossigeno, segno di un miglioramento delle condizioni respiratorie del Santo Padre. Il Vaticano ha confermato che la situazione clinica di Papa Francesco è stabile.

Secondo quanto riportato dalla Sala stampa, il Papa ha proseguito oggi con la terapia e le sedute di fisioterapia, traendo beneficio soprattutto da quella motoria. Ha ripreso anche una parte del suo lavoro quotidiano, sebbene non abbia ancora ricevuto visite ufficiali.

Durante l’Angelus di oggi, domenica 16 marzo, diffuso in forma scritta come già accaduto nelle ultime settimane, Papa Francesco ha condiviso parole di conforto e speranza, riflettendo sul significato della Trasfigurazione di Gesù. "Sto affrontando un periodo di prova – ha dichiarato – e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: il nostro fisico è debole, ma niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi". Ha poi rivolto un pensiero affettuoso ai bambini, sottolineando che alcuni di loro sono venuti a fargli visita all’ospedale. "Grazie, carissimi bambini! Il Papa vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi", ha aggiunto con gratitudine.

Non sono mancate le sue consuete parole di pace: Papa Francesco ha invitato i fedeli a pregare per la fine dei conflitti in Ucraina, Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan e Repubblica Democratica del Congo. Ha anche rivolto un pensiero alla Chiesa e al cammino post-sinodale, ringraziando la Segreteria generale del Sinodo per il lavoro che accompagnerà le Chiese locali nei prossimi anni.

Il bollettino medico sullo stato di salute del Papa verrà diffuso non prima della metà della prossima settimana. Nel frattempo, la comunità cattolica continua a stringersi attorno al Santo Padre con affetto e preghiere.