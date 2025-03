Nasce Linfa da Visionnaire, il nuovo progetto di design e gastronomia vegetale, vegana e 100% gluten free nel cuore di Milano

Photo credits: fonte ufficio stampa

Visionnaire, iconico brand di interior design Made in Italy e Linfa, il primo concept restaurant italiano completamente vegetale, vegano e 100% senza glutine presentano Linfa da Visionnaire, un progetto che fonde architettura, design e gastronomia sostenibile in un’esperienza unica.





Visionnaire e Linfa condividono una visione che coniuga eccellenza, sostenibilità e innovazione, operando in due ambiti distinti. Se Visionnaire rappresenta il meta-lusso italiano nel design d’interni, Linfa applica gli stessi principi alla cucina, dimostrando che gusto, salute e responsabilità possono coesistere in perfetta armonia.





Entrambi i brand abbracciano valori fondamentali quali l’artigianalità, la ricerca estetica e l’attenzione all’impatto ambientale. Così come Visionnaire realizza oggetti di design unici che arricchiscono gli spazi abitativi, Linfa propone piatti che trasformano la gastronomia in un’esperienza sensoriale memorabile. La sperimentazione e l’innovazione sono al centro di entrambe le realtà, con un occhio attento alla reinterpretazione della tradizione italiana e alla sua proiezione verso il futuro.





Lo Spazio Linfa da Visionnaire





Situato all’interno dello showroom di Piazza Cavour 3, Linfa da Visionnaire si sviluppa in un ambiente emozionale e sensoriale ispirato al viaggio verso Agarthi, un percorso nella bellezza nascosta e nell’illuminazione. Lo spazio combina elementi naturali e texture materiche: pavimentazioni di travertino, scale in quarzite Emerald Light e accenti in acciaio. Le superfici in Mocha Mousse – il colore Pantone dell’anno – esprimono un’eleganza sussurrata e interagiscono con gli altri elementi del luogo, come il bancone bar lungo 18 metri e i tavoli in vetro lavorato. Tutto è progettato per evocare una morbidezza avvolgente, non solo come estetica, ma come emozione, un invito a fermarsi e a respirare. Il bistrot diventa un rifugio intimo che invita alla connessione, celebrando l’arte del vivere.





Una cucina che unisce innovazione, salute e sostenibilità





Linfa da Visionnaire propone un’esperienza gastronomica basata su ingredienti selezionati con criteri rigorosi di qualità e tracciabilità. Una carta sorprendente ricca di sapori e appagante a dimostrazione del fatto che etica e gusto possono convivere armoniosamente, portando avanti un’educazione alimentare consapevole. Il menu reinterpreta la tradizione italiana mediterranea in versione vegetale, vegana e senza glutine, con influenze fusion ispirate ai viaggi e alle esperienze internazionali del fondatore Edoardo Valsecchi e del team creativo. La carta propone grandi classici rivisitati come la Cacio e pepe agli anacardi, la Cotoletta vegana, il ragù di shitake, la pizza artigianale, realizzata con un mix innovativo di farine ad alta idratazione e lievitazione 48 ore. Pionieristica la trasformazione del sushi in chiave plant-based e senza glutine, realizzato con proteine di piselli per ricreare la consistenza di tonno e salmone. Le creazioni sono accompagnate da una carta vini che abbraccia la stessa filosofia, proponendo referenze vegan, naturali, biologiche, selezionate tra le eccellenze italiane, francesi, senza dimenticare lo champagne. Tecniche distintive come la cottura a bassa temperatura, le sferificazioni e l’uso di tecnologie innovative garantiscono il massimo rispetto per gli ingredienti, esaltandone le caratteristiche naturali. Una cucina come atto di cura e responsabilità per la salute, per l’ambiente e per il futuro del pianeta.

Linfa da Visionnaire collabora con realtà come Planet Farm per l’agricoltura verticale e seleziona fornitori che rispettano elevati standard di sostenibilità. Visionnaire, in qualità di Società Benefit dal 2021, integra pratiche responsabili in ogni fase della produzione, certificando la provenienza e filiera dei materiali e definendo il proprio business come promotore di valore positivo per la comunità. La sinergia tra le due realtà dimostra che lusso e consapevolezza possono coesistere, offrendo un’esperienza che celebra il bello, il buono e il giusto.





Edoardo Valsecchi: il fondatore di Linfa





Classe 1991, Edoardo Valsecchi è il fondatore di Linfa. Dopo un’esperienza internazionale nel settore della ristorazione vegana, ha deciso di portare in Italia un nuovo concetto di cucina plant-based, rivoluzionando la percezione della gastronomia sostenibile. La collaborazione con Visionnaire rappresenta un ulteriore passo nella sua missione di promuovere uno stile di vita più sano e consapevole. Ha aperto il primo Linfa nel 2021 in Via Bergognone 24 a Milano





Visionnaire Milano showroom, Piazza Cavour, 3 Milano

Orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 19.00

Linfa da Visionnaire

Orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 12.00 alle 15.00

L’apertura serale sarà in concomitanza con il Salone del Mobile