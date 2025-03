Monteverro, un 2025 ricco di appuntamenti nazionali e internazionali

La cantina gioiello di Capalbio ha inaugurato il nuovo anno con un fitto calendario di eventi e fiere per presentare i propri vini e la propria filosofia





Monteverro, eccellenza vitivinicola della Maremma autentica, si distingue per il suo carattere poliedrico e la vocazione internazionale: proprietà tedesca con Julia e Georg Weber, un enologo francese come Matthieu Taunay e un cuore profondamente maremmano. Con sei etichette – quattro rossi e due bianchi – la cantina racconta la propria identità attraverso vini che esprimono al meglio il territorio. Dal Vermentino, vitigno autoctono, al Verruzzo, rosso vivace e diretto; dal raffinato Tinata, blend di Syrah e Grenache, fino allo Chardonnay, interpretazione elegante di un classico internazionale. Chiudono la selezione il Terra di Monteverro e il Monteverro, entrambi tagli bordolesi di Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Petit Verdot, massima espressione dell’eleganza della tenuta.





Il 2025 si è aperto con una serie di appuntamenti di grande prestigio, in città chiave per il settore vinicolo in Italia e nel mondo. A fine febbraio, Monteverro ha partecipato alla Slow Wine Fair di Bologna, manifestazione dedicata al vino "buono, pulito e giusto", organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food. Un evento perfetto per la cantina, che ha sempre sposato un approccio biologico alla viticoltura e ha ottenuto la certificazione ufficiale nel 2019. Il prossimo 10 marzo è la volta di Simply The Best, esclusivo wine tasting organizzato a Milano da Civiltà del Bere, testata di riferimento del settore.





Parallelamente, la cantina ha varcato i confini nazionali con una presenza significativa negli Stati Uniti, partecipando a Great Wines of the World, che ha fatto tappa a Miami e San Francisco dal 27 febbraio al 2 marzo, offrendo una vetrina internazionale per promuovere le proprie etichette. Dal 16 al 19 marzo, Monteverro sarà tra i protagonisti di ProWein a Düsseldorf, la principale fiera internazionale del settore con oltre 6.000 espositori da 61 paesi.





Sempre a marzo (23 -24), la realtà enoica rientra in Italia per Terre di Toscana a Lido di Camaiore, evento che riunisce le migliori cantine della regione, spaziando dalle realtà più di nicchia ai nomi più blasonati. Ma la primavera è ancora ricca di appuntamenti e vede la cantina di Capalbio, impegnata in ulteriori eventi di rilievo, a partire da Summa, in Alto Adige il 5 e 6 aprile, manifestazione esclusiva riservata ai produttori di alta qualità. Subito dopo, l’attenzione si è sposta su Vinitaly, il più grande evento vinicolo italiano, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile, punto di riferimento per buyer e appassionati.





Il primo semestre del 2025 si concluderà con un ritorno negli Stati Uniti per il Great Wines of the World di New York, previsto per l’11 e 12 giugno, ulteriore occasione per consolidare la presenza del brand oltreoceano. Infine, Monteverro sarà protagonista nel mercato asiatico con il Great Wines of the World Asia Tour, che si terrà dal 31 ottobre al 7 novembre, un’importante tournée che toccherà diverse città dell’Estremo Oriente, rafforzando la sua posizione nei mercati emergenti.





Un’agenda intensa e strategica per Monteverro, che conferma il proprio impegno nella promozione dei suoi vini sui principali palcoscenici enologici mondiali. “Il 2025 è per noi un anno ricco di sfide e opportunità, afferma Julia Weber, proprietaria di Monteverro. "Il nostro obiettivo è quello di consolidare la nostra presenza nei mercati chiave, ma al tempo stesso rafforzare il legame con il territorio, portando avanti una filosofia vinicola innovativa, poliedrica e profondamente rispettosa della nostra identità maremmana. Crediamo che ogni evento sia un’occasione per raccontare non solo i nostri vini, ma anche la passione e i valori che li ispirano". Un anno all’insegna della qualità, della passione e della condivisione, che invita tutti a scoprire e apprezzare l’autenticità di Monteverro. Segnatevi le date e preparatevi a vivere un viaggio enologico indimenticabile!