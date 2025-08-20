Incidente sulla linea del Brennero: treno merci collide con regionale, linea interrotta

TRENTO - Laè attualmentedopo un incidente avvenuto tra, dove uncon 35 passeggeri a bordo.

Secondo le prime informazioni, tre persone hanno riportato contusioni lievi, mentre non si registrano feriti gravi tra i passeggeri e il personale di bordo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, Polizia ferroviaria e Scientifica, impegnati nella messa in sicurezza dei binari e nella verifica delle cause dell’incidente.

La dinamica, ancora in fase di accertamento, secondo Rete Ferroviaria Italiana (RFI) riguarda carri merci staccatisi durante le manovre a Trento, località Roncafort, che hanno colpito il treno regionale fermo al semaforo, causando l’uscita dai binari di una carrozza.

I passeggeri del regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus, mentre i tecnici RFI lavorano per ripristinare la linea. Sono previsti ritardi e cancellazioni per i treni Alta Velocità e regionali, con servizio sostitutivo con autobus e potenziata assistenza ai viaggiatori.