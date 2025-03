Milena Setola presenta l’album dal titolo 'Femmina'

La cantante e vocal coach Milena Setola torna sul mercato discografico con il nuovo lavoro discografico dal titolo "Femmina", contenente otto brani scritti da Vincenzo D’Agostino, C. D’Agostino e Luca Barbato e musicato da Gianni Fiorellino.





"Femmina" è distribuito su etichetta "Mea Sound", disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. I brani sono "Dimane", "Tutti gli uomini", "A parte tutto", "Core core core", "Troppi silenzi", "Se stasera si fermasse il tempo", "Amami" e la bonus track "Domani". L’album è prodotto artisticamente e registrato da "Leone produzioni", arrangiato da Gianni Fiorellino, missato e masterizzato da Nino Pomidoro. Alla batteria Mariano Barba, al basso e alle chitarre Gianni Fiorellino.





Al "Zurzolo Teatro Live" si è tenuta la presentazione dell’album, moderata dal giornalista Diego Paura, alla quale hanno preso parte, tra i numerosissimi, il regista Luciano Filangieri, gli attori Diego Sanchez, Enzo Fischetti, Enzo Nicolò e Gianni Elietto, la conduttrice Magda Mancuso, l’editrice di "Radio Studio Emme" Annamaria Viscardi, Peppe Frattasio di "Mixed by Erry", gli autori Jen Quirito, Vincenzo D’Agostino, i musicisti Giuseppe Mellone e Corrado Cacace. Milena Setola, che ha indossato un abito della stilista Teresa Magliulo, ha cantato diversi brani del suo nuovo album accompagnata al pianoforte dal maestro Mario Ciervo.





"Dimane" – prima tappa che ha anticipato il nuovo progetto discografico dell’artista – racconta di un viaggio emotivo attraverso l’amore e il dolore. Il testo narra di promesse non mantenute e dell’arduo compito di riconoscere ed accettare i veri sentimenti. Si esplora la lotta interna tra il desiderio di lasciare andare e il legame profondo che tiene uniti due cuori. La canzone riflette sulle sfide dell’amore non corrisposto e sul difficile equilibrio tra desiderio e realtà. Ad accompagnare la canzone c’è un videoclip, che vede protagonista la stessa Milena Setola con l’attore Alessio Sica, con la regia di Luciano Filangieri. Foto di copertina di Dario Renda.





«Vorrei che il pubblico mi accogliesse in modo "carnale" – afferma Milena Setola – come “carnale” è l’interpretazione che ho provato a dare a questo primo brano, "Dimane", e all’intero lavori discografico. Mi piacerebbe che si emozionasse con me in questa eterna lotta tra mente e cuore. Nelle canzoni vince la fragilità dell’amore, la stessa fragilità che quando sono davanti al mio pubblico mi fa sentire un vulcano». Sul retro di copertina Milena Setola scrive: «A parte tutto noi siamo una storia da copiare; le incomprensioni, poi, solo dettagli da chiarire. Attimi di brividi, quasi senza limiti, anime che vibrano quando si confondono».





Certificata nel "Vocal power method" di Los Angeles, Maestro in Direzione e Composizione di Coro, laureata col massimo dei voti al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, Milena Setola è prima insegnante di canto specializzata nel "Metodo Neira per le disfonie della voce". È inoltre diplomata in Musicoterapia e nel Metodo Montessori con il massimo dei voti. È esperta in psicologia Olistica e in disturbi del linguaggio. Dottoressa in Biologia, ha studiato solfeggio con il Maestro Gianni Desidery.





Direttore artistico di numerosi eventi canori in Campania, Milena Setola ha collaborato con diversi artisti quali il cantautore Nevada, Diego Sanchez, Alan De Luca, i maestri Enzo Campagnoli e Luigi Pignalosa.





Nel 2004 si affaccia alle performance live, dal 2011 anni esercita nel campo dell’insegnamento e dal 2016 è abilitata alla formazione di voci per il diploma "Vocal power method" di Los Angeles che permette – dopo un percorso di 2 anni di studio – di sostenere l’esame "Vocal power student" presso l’accademia "Vocal Power italiana" di Brescia. Al conseguimento si viene inseriti nel sito http://www.vocalpower.it come allievi diplomati.





Milena Setola è stata protagonista del musical "Prima o poi 80 voglia di cantare", portato in tour nel 2019 in numerosi teatri. Negli ultimi anni ha calcato diversi scenari tra cui quello del "Pizza Village" e del "Jumbo Summer Fest", in collaborazione con Rtl 102.5, aprendo, tra gli altri, i concerti di Elodie, The Kolors, Shade e Luche. Attualmente è impegnata con la sua band su Primativvù-Canale 17 nel programma "Extra Time Zona Napoli".