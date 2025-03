Maltempo sul Centro Italia: allerta rossa in Toscana, emergenza in Emilia-Romagna

Il maltempo continua a flagellare il Centro Italia, con frane, evacuazioni e soccorsi in corso. In Toscana, è stata dichiarata allerta rossa per rischio idrogeologico nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa, in vigore fino alle 14 di oggi, ma la Regione potrebbe prorogarla in base all’evoluzione della situazione.

Toscana: allagamenti, evacuazioni e soccorsi

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha chiesto al governo di mobilitare la Protezione Civile per far fronte alla crisi. Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in Valdisieve, dove hanno salvato un uomo trascinato nel fiume Sieve dalla forza dell’acqua.

A Firenze e Pisa, la piena dell’Arno è in fase di calo, ma la situazione resta critica. Nel capoluogo toscano, per precauzione, oggi musei e cinema rimarranno chiusi. Nei comuni più colpiti, come Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, scuole e negozi non apriranno. I sindaci hanno lanciato un appello alla cittadinanza:

“Non uscire di casa, non mettersi alla guida”

Emilia-Romagna: fiumi sotto osservazione, paura a Faenza

Anche in Emilia-Romagna, il maltempo sta creando disagi e timori, ma per ora tutti i fiumi restano sotto la soglia rossa. La maggiore preoccupazione riguarda Faenza, già devastata dall’alluvione dei mesi scorsi, dove il fiume Lamone continua a rappresentare una minaccia. Il sindaco ha espresso preoccupazione per le intense precipitazioni:

“Quantità di acqua inimmaginabile”

Le autorità locali restano in massima allerta, mentre si continuano a monitorare le condizioni dei corsi d’acqua e il rischio di nuove esondazioni.

Situazione in aggiornamento

Le previsioni meteo indicano il proseguimento del maltempo nelle prossime ore. La Protezione Civile e i vigili del fuoco restano operativi su tutto il territorio per assistere la popolazione e prevenire ulteriori danni.