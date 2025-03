Il vino per la Festa del Papà? Il Fornetto 2023 di Cavazza, un vino identitario dei Colli Berici

Un rosso Doc che, con le sue note avvolgenti, è un'emozione da condividere





La Festa del Papà è un'occasione speciale, un momento per celebrare l'affetto e la gratitudine verso una figura che spesso esprime amore più con i gesti che con le parole. E quale modo migliore per festeggiarlo se non con un vino capace di evocare calore, eleganza e tradizione? Cavazza propone il Fornetto Rosso Colli Berici Doc 2023, un rosso intenso e avvolgente, ideale da regalare o da stappare per un brindisi in famiglia.





Dall'annata 2023 il Fornetto ha acquisito una nuova identità diventando Rosso Colli Berici Doc, dopo essere stato a lungo Rosso Veneto Igt. "Una scelta che rafforza il legame con il territorio, valorizzando le peculiarità di una zona da sempre vocata alla viticoltura" spiega l’azienda Cavazza, oggi guidata dai cugini Stefano, Elisa, Andrea e Mattia. I vigneti della famiglia, esposti a sud e caratterizzati da un terreno calcareo, donano al vino un profilo ricco e strutturato, con sfumature uniche che raccontano la storia e la passione di generazioni.





Il Fornetto 2023 nasce da un blend raffinato: 60% Merlot, 25% Tai Rosso e 15% Syrah. Le uve, selezionate e raccolte a mano, subiscono una macerazione accurata per estrarre al meglio aromi e struttura. L'affinamento in legno per sei mesi conferisce al vino una profondità aromatica che si traduce in un bouquet speziato e complesso, un colore rubino intenso e un sorso morbido ed equilibrato.





Con una gradazione di 13,5%, questa etichetta si rivela un compagno ideale per i momenti di condivisione e convivialità: un vino che parla di famiglia, di radici e di calore. Perfetto da abbinare a piatti di carne, formaggi stagionati o semplicemente da gustare in buona compagnia, il Fornetto 2023 è l’espressione autentica di un territorio e del sapere artigianale della famiglia Cavazza.





Il brindisi per Festa del Papà? È con il Fornetto Rosso Colli Berici Doc 2023 - forte, elegante e avvolgente - più di un vino, è un'emozione da condividere, che racchiude in sé l’essenza dell’amore paterno.