Dazi americani e incertezze sui mercati: Borse in calo e oro ai massimi storici

Le previsioni sui dazi americani stanno scuotendo i mercati finanziari globali. Il presidente degli Stati Uniti ha anticipato che le tariffe che annuncerà questa settimana colpiranno praticamente tutti i Paesi, alimentando incertezze e preoccupazioni sui mercati mondiali. Nei giorni scorsi, il segretario al Tesoro Scott Bessent aveva suggerito che le tariffe avrebbero riguardato solo le 15 nazioni con i maggiori squilibri commerciali nei confronti degli Stati Uniti, ma le dichiarazioni del presidente Trump hanno smentito questa ipotesi.Le reazioni sui mercati non si sono fatte attendere. Le Borse asiatiche hanno registrato forti cali, con Tokyo che ha chiuso con una perdita del 4,05%, mentre Hong Kong ha ceduto l’1,1%. Il timore che i dazi statunitensi possano colpire l’intero settore dell’automotive giapponese ha amplificato l’incertezza, portando il Nikkei a scendere ai minimi da settembre, perdendo oltre 1.500 punti.Le Borse europee non sono state immuni dalla crisi. Milano e Francoforte hanno ceduto l’1%, mentre Parigi e Londra hanno registrato un calo dello 0,9%. Anche a New York, i futures sul Nasdaq e sull’S&P 500 sono in forte ribasso, con cali rispettivi dell’1% e dello 0,6%. La paura per le nuove tariffe ha creato un clima di incertezza che ha spinto gli investitori a cercare rifugio in asset considerati più sicuri, come l’oro e i Treasury.L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, toccando i 3.127,9 dollari per oncia, mentre i rendimenti dei Treasury sono in calo, segno che gli investitori stanno cercando stabilità in questi strumenti. La situazione continua a preoccupare gli esperti finanziari, tra cui Fabio Panetta, membro del Consiglio direttivo di Bankitalia, che ha avvertito della necessità di cautela nel valutare eventuali tagli ai tassi di interesse, soprattutto in un contesto internazionale così turbolento.Il mercato continua a reagire con forte nervosismo agli sviluppi legati ai dazi, e l’attenzione degli investitori rimane alta in attesa di nuove dichiarazioni e azioni da parte delle autorità statunitensi. La settimana si preannuncia ricca di incertezze, con gli occhi puntati su come evolverà la politica commerciale americana e le sue implicazioni per l’economia globale.