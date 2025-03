Anzio, uomo ucciso con un colpo di pistola al petto: muore un 37enne

– Serata di sangue sul litorale romano. Un omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 23 marzo, in, dove un uomo è stato freddato con un colpo di pistola al petto.

La vittima è Cosimo Ciminiello, 37 anni, originario di Modugno (provincia di Bari), già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo sarebbe stato colpito a bruciapelo, probabilmente al culmine di un agguato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista, dall’eventuale regolamento di conti nell’ambito della criminalità locale, fino a moventi personali. Gli investigatori stanno vagliando testimonianze e immagini di videosorveglianza presenti nella zona per risalire agli autori dell’agguato.

L’omicidio ha scosso la comunità di Anzio e riacceso i riflettori sulle dinamiche criminali del litorale romano, spesso teatro di episodi di violenza.

Nelle prossime ore si attendono ulteriori dettagli da parte degli inquirenti.