Affari Tuoi: vincite pilotate secondo il budget e la concorrenza. Striscia la Notizia porta nuova documentazione

Questa sera,(in onda su) torna a puntare i riflettori sul celebre game show di Rai1, portando alla luce nuovi documenti e analisi che sembrano confermare una gestione “strategica” delle vincite, tutt'altro che affidata al caso.

Il meccanismo: strategia matematica e budget predefinito

Da tempo si parla di come, dietro il celebre gioco dei pacchi, si nasconda una rigida logica di bilancio: un budget preciso da rispettare, con vincite calcolate al centesimo. Striscia questa sera mette in evidenza come, nella stagione in corso condotta da Stefano De Martino, il budget non solo venga rispettato, ma adattato in funzione di obiettivi ben precisi.

Il dato clamoroso? A settembre 2024, il gioco tocca una media di vincite di 48.394 euro a puntata, ben al di sopra dei 30.000 euro prefissati. Il motivo, secondo l’inchiesta di Striscia, è duplice: da un lato, rafforzare il consenso attorno al nuovo conduttore De Martino, dall’altro, lanciare un contrattacco alla concorrenza.

Amadeus e il tempismo delle vincite

L’altro fronte riguarda il lancio, sul canale Nove, del nuovo programma di Amadeus “Chissà chi è?”, partito il 22 settembre 2024. Curiosamente, proprio tra il 16 e il 23 settembre, si registra un picco anomalo di vincite altissime:

100.000 €

75.000 €

28.000 €

10.000 €

15.000 €

0 €

Dal giorno della prima di Amadeus, il “fuoco” aumenta:

65.000 €

44.000 €

50.000 €

40.000 €

300.000 €

100.000 €

45.000 €

Risultato? Il programma concorrente fatica a decollare, mentre su Rai1 si portano a casa ascolti solidi e milioni in vincite, che colpiscono non solo la concorrenza, ma anche altri format come Striscia la Notizia e il TG2.

Dopo il picco, si torna nei ranghi

Terminato l’effetto “competizione”, e con De Martino ormai ben avviato, le vincite tornano a rientrare nel budget stabilito. I dati parlano chiaro:

Ottobre : media di 31.803 € a puntata

: media di a puntata Novembre : 26.640 € a puntata

: a puntata Dicembre: appena 17.413 € a puntata

La media torna così sotto controllo, riportando il bilancio intorno ai consueti 30.000 €.

Striscia: "La fortuna non c’entra niente"

Il verdetto di Striscia la Notizia è lapidario: “La solfa è sempre la stessa: non c’è fortuna che tenga. Tutto gira attorno al budget e agli obiettivi prefissati”. Un gioco che, sotto la patina della casualità, nasconderebbe calcoli ben precisi su quanto si può effettivamente vincere.

Appuntamento quindi stasera su Canale 5 per approfondire e analizzare nuovi documenti e dati. La domanda resta: quanto è davvero casuale il gioco dei pacchi?