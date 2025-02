Wine Paris 2025: venti aziende associate rappresenteranno la Sicilia di Assovini

Appuntamento a Parigi, dal 10 al 12 febbraio, presso il Paris Expo Porte de Versailles





PALERMO - Sono venti le aziende di Assovini Sicilia che parteciperanno a Wine Paris 2025, la fiera internazionale dedicata ai professionisti del vino e degli alcolici, in programma dal 10 al 12 febbraio 2025 presso il Paris Expo Porte de Versailles, a Parigi.





Giunto alla sua sesta edizione, l’evento riunirà oltre 4.600 espositori provenienti da 50 paesi produttori e prevede di accogliere circa 50.000 visitatori da 140 nazioni. Significativa la presenza della Sicilia - in tutto 32 le aziende siciliane, 20 delle quali fanno parte di Assovini Sicilia - presso gli spazi del Padiglione 6 messi a disposizione, per la collettiva regionale, dall’IRVO – Istituto Regionale della Vite e dell’Olio.





La manifestazione, organizzata da Vinexposium, è diventata uno degli appuntamenti più importanti per il mondo del vino e offre una piattaforma per produttori, distributori, importatori, sommelier e commercianti per presentare i propri prodotti, scoprire le ultime tendenze del settore e creare opportunità di networking e business. Il programma di tre giorni include degustazioni interattive, seminari condotti da esperti e sessioni di networking come il Vinexpo Challenge, la Spirits Conference e la Sustainability Roundtable.





"Le aziende di Assovini Sicilia a Wine Paris 2025 rappresenteranno la qualità e l’eccellenza della nostra realtà associativa e della sua produzione" commenta Mariangela Cambria- presidente di Assovini Sicilia. "Il nostro obiettivo è di valorizzare ogni territorio e promuovere l’unicità e la varietà vitivinicola siciliana dei nostri associati" conclude Cambria.





Le aziende di Assovini Sicilia che parteciperanno a Wine Paris 2025: Alessandro di Camporeale, Baglio del Cristo di Campobello, Baglio di Pianetto, Barone di Villagrande, Candido, Caruso&Minini, Centopassi, Chitarra, Cusumano, Disisa, Feudo Montoni, Firriato, Horus, Rallo, Spadafora, Tasca d’Almerita, Tenuta di Fessina, Tenute Lombardo, Tenute Nicosia, Vivera.





Padiglione 6 (stand C 062), Paris Expo Porte de Versailles - https://wineparis.com/newfront