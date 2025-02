Vino e moda, continua la partnership tra Consorzio Lugana e Fondazione Sozzani

Photo Credits Consorzio Tutela Lugana Doc

Il Lugana Doc accompagnerà la presentazione della collezione "As Above, So Below" di Florania, a cura dell’artista Flora Rabitti, nella nuova sede di Fondazione Sozzani.





PESCHIERA DEL GARDA (VR) - Il Consorzio Tutela Lugana Doc, dopo il successo dello scorso anno, rinnova la partnership con Fondazione Sozzani in un binomio tra vino e moda all’insegna della contemporaneità.





Venerdì 28 febbraio, alle ore 16.00, il Lugana accompagnerà la presentazione della collezione "As Above, So Below" del brand Florania.





Ispirata alle donne surrealiste e all'alchimia, "As Above, So Below" racchiude i temi chiave del marchio a-genere fondato da Flora Rabitti: la connessione tra macrocosmo e microcosmo, tra l'ecosistema naturale e le attività umane. Tutti i capi sono realizzati in Italia con materiali circolari e fibre innovative.





La presentazione sarà accompagnata dalla proiezione del cortometraggio "Everything Above, So Below" diretto da Filippo Savoia e girato all'interno dello storico Teatro all'Antica di Sabbioneta, Mantova.





L'evento, su invito, fa parte del calendario ufficiale della Milano Fashion Week e si svolgerà presso la nuova sede di Fondazione Sozzani, in Via Bovisasca 87, Milano.