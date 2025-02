Tre anni di conflitto in Ucraina: visite e iniziative diplomatiche

KIEV - Tre anni fa, il 24 febbraio 2022, iniziava l'invasione russa dell'Ucraina, un conflitto che ha cambiato radicalmente la geopolitica europea e mondiale. Oggi, la capitale ucraina, Kiev, accoglie i vertici dell'Unione Europea, che si recano in visita per mostrare il sostegno europeo alla nazione colpita dalla guerra. Tra i temi al centro dei colloqui, l'urgenza di accelerare l'invio di munizioni e armi all'Ucraina, come sottolineato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha affermato: "Questo sarà il cuore del nostro lavoro nelle prossime settimane".

In un contesto di crescente tensione, si svolgeranno anche riunioni straordinarie del G7, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di coordinare ulteriori azioni a sostegno di Kiev e di affrontare le sfide poste dalla guerra.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua disponibilità a dimettersi immediatamente in cambio dell'adesione dell'Ucraina alla NATO, sottolineando la necessità di garanzie di sicurezza per il suo paese. Ha inoltre chiesto un incontro con il presidente americano Donald Trump prima che questi incontri con il presidente russo Vladimir Putin, evidenziando l'importanza di una strategia coordinata per garantire la sicurezza dell'Ucraina in un momento così critico.

Questi sviluppi evidenziano la crescente complessità della situazione e la necessità di un approccio diplomatico unificato per affrontare le sfide attuali e future nel conflitto ucraino. L'attenzione internazionale rimane alta, mentre il destino dell'Ucraina e la stabilità dell'Europa restano in bilico.