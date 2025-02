Teatro, arriva a Sassari la nuova tappa di 'Maa Veraamente? – La Stand Pup Comedy'

Arriva a Sassari il teatro rivoluzionario di Daniele Contu e Ignazzino: divertimento assicurato al Teatro Astra il 28 febbraio





SASSARI – Manca poco all’evento che a suon di repliche sta già riscrivendo le regole del divertimento. Il 28 febbraio infatti il Teatro Astra di Sassari ospiterà "Maa Veraamente?", lo spettacolo di Stand Pup Comedy ideato da Daniele Contu. In un’epoca in cui la routine e il pessimismo sembrano prevalere, questo show ribalta ogni convenzione, trasformando il semplice atto di ridere in un vero e proprio atto di ribellione.





La Stand Pup Comedy di Daniele Contu è una vera rivoluzione teatrale, una performance unica dove la comicità brillante e provocatoria della stand-up si fonde con la sorprendente presenza scenica di personaggi iper-realistici. Con un risultato che è qualcosa di mai visto prima, che stordisce il pubblico.





Lo spettacolo offre un mix inedito di comicità, ventriloquismo e narrazioni ironiche che raccontano in modo irriverente le dinamiche familiari e le contraddizioni della società moderna. Con il suo stile unico, Daniele Contu invita il pubblico a lasciarsi alle spalle le banalità quotidiane e a riscoprire il piacere di ridere insieme, mentre Ignazzino – con il suo spirito provocatorio – sfida le convenzioni e accende la scena.





L’appuntamento è per il 28 febbraio, al Teatro Astra di Sassari.





Un’occasione da non perdere per essere parte di un’esperienza teatrale che va oltre il semplice spettacolo. Perché ridere non è solo un piacere, ma una presa di posizione.