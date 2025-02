Più cibi vegetali in Europa, firmato il Piano di Azione UE tra 130 organizzazioni

Firmata la lettera da più di 130 organizzazioni per chiedere l'adozione di un Piano d'Azione UE per i cibi vegetali a livello europeo: l’obiettivo è arrivare a mettere più cibi vegetali nel piatto degli europei





ROMA – È stata firmata da più di 130 organizzazioni la lettera per chiedere l'adozione di un Piano d'Azione UE per i Cibi Vegetali a livello europeo. Per quanto riguarda l’Italia le organizzazioni VEGANOK, UNIVEGAN e AssoVegan (l’Associazione Vegani Italiani Onlus) si sono schierate in prima linea per un futuro alimentare più sostenibile, aderendo al Piano d’Azione UE per i Cibi Vegetali. Un’iniziativa di portata storica, che mira ad incentivare il consumo e la produzione di alimenti vegetali nell’Unione Europea.





Un impegno concreto per il cambiamento





Il sistema alimentare europeo è a un bivio: da un lato, le sfide ambientali, sanitarie ed economiche impongono un cambio di rotta; dall’altro, il settore agroalimentare ha l’opportunità di evolversi verso modelli più resilienti e redditizi. Il Piano d’Azione UE per i Cibi Vegetali è una risposta concreta a queste sfide.

Questo Piano d’Azione UE rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la sicurezza alimentare, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la salute pubblica.

"La crescita del settore dei cibi vegetali è una risposta strategica alle sfide globali, offrendo soluzioni sostenibili che favoriscono sia i consumatori che le imprese. Investire in questo cambiamento significa costruire un futuro più sano e resiliente per l’Europa" ha detto al riguardo Sauro Martella, fondatore di VEGANOK/UNIVEGAN





Perché è necessario un Piano d’Azione per i Cibi Vegetali





- Salute pubblica: Attualmente, l’80% degli europei non consuma abbastanza frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Un’inversione di rotta potrebbe prevenire 130.000 decessi evitabili ogni anno e ridurre i costi sanitari di 900 miliardi di euro.

- Sostenibilità ambientale: Il settore agroalimentare è responsabile di una quota significativa delle emissioni di gas serra. La produzione di alimenti vegetali consuma fino a quattro volte meno risorse naturali rispetto a quella animale e potrebbe ridurre le emissioni del 43%.

- Efficienza economica: L’attuale sistema alimentare comporta costi ambientali e sanitari per 3 trilioni di euro l’anno. Un incremento del consumo di cibi vegetali potrebbe abbattere queste spese del 43%, con un risparmio stimato di 1,3 trilioni di euro.

- Supporto agli agricoltori: Incentivare la produzione di legumi e cereali integrali garantirebbe margini di profitto più elevati per gli agricoltori, riducendo la dipendenza da fertilizzanti chimici e migliorando la biodiversità.

"Come Associazione Vegani Italiani Onlus, il nostro obiettivo è promuovere un sistema alimentare che metta fine allo sfruttamento degli animali e favorisca un modello più equo e sostenibile per tutti. Questo Piano d’Azione è una tappa fondamentale verso una società in cui il cibo non sia causa di sofferenza, ma di benessere collettivo. La scelta di incentivare la produzione e il consumo di alimenti vegetali non è solo una strategia ambientale, ma un passo essenziale verso una giustizia alimentare più ampia, in cui i diritti degli animali e quelli umani siano finalmente considerati interconnessi" ha dichiarato al riguardo Renata Balducci, Presidente di AssoVegan.





Verso un’Europa più sostenibile





L’adozione del Piano d’Azione UE per i Cibi Vegetali è un passo decisivo per rendere più accessibili e convenienti gli alimenti vegetali.

Con questa adesione VEGANOK, UNIVEGAN e AssoVegan si confermano protagonisti della transizione alimentare, lavorando affinché il cambiamento diventi realtà.