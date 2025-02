Musica, 'Sei Domenica' di Meguela diventa virale e supera le hit di Sanremo 2025

- Mentre il Festival di Sanremo 2025 si conferma, come ogni anno, l'evento musicale più seguito d'Italia, su YouTube si registra un fenomeno sorprendente: "Sei Domenica" di Daniel Meguela, un brano fuori concorso, ha ottenuto oltre 776.000 visualizzazioni in appena 24 ore, superando alcune delle canzoni ufficialmente in gara e avvicinandosi pericolosamente ai primi posti della classifica di visualizzazioni.