Maltempo a Messina: allagamenti, frane e torrenti straripati. Danni e disagi in tutta la provincia

MESSINA - La violenta ondata di maltempo che ha colpito Messina e l’intera provincia ha provocato ingenti danni e disagi. La città è stata messa in ginocchio da allagamenti, alberi caduti, frane e smottamenti, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 100 interventi per affrontare l’emergenza.

Emergenza a Zafferia: abitanti intrappolati nelle case

Una delle situazioni più critiche si registra nel villaggio di Zafferia, dove il torrente in piena ha invaso le strade, trascinando via alcune auto e bloccando i residenti all’interno delle abitazioni. Quattro persone sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate con le loro vetture in un sottopassaggio allagato. Anche le zone di Orto Liuzzo e San Saba sono state duramente colpite: i torrenti esondati hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori fluviali alluvionali per evacuare alcune famiglie rimaste bloccate dall’acqua nelle loro case.

Automobilista salvato dal sindaco a Furci Siculo

A Furci Siculo, nella zona jonica del Messinese, il sindaco Matteo Francilia e l'assessore Agatino Pistone sono intervenuti personalmente per salvare un automobilista rimasto bloccato nel sottopasso allagato lungo la statale 14. L’uomo, intrappolato nella sua vettura a causa dello straripamento del torrente Savoca, è stato poi accompagnato nella sua abitazione dai vigili urbani.

Pronto soccorso di Messina allagato

L’eccezionale quantità di pioggia caduta sulla città ha causato allagamenti anche al Policlinico universitario di Messina, in particolare nell’area di ingresso del Padiglione E, dove l’acqua è filtrata da un pannello del controsoffitto, rendendo necessario l’intervento immediato dei tecnici.

Altri torrenti esondati nel Messinese: chiusa la SS114

La situazione è critica anche nella provincia: i torrenti Fiumedinisi e Agrò sono straripati nei comuni di Alì Terme e Sant’Alessio Siculo, portando l’Anas a chiudere due tratti della statale 114 Orientale Sicula. Il traffico è stato deviato lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, mentre squadre dell’Anas e delle forze dell’ordine sono al lavoro per monitorare la situazione.

Grandinata sul versante sud-est dell’Etna

Il maltempo ha colpito anche il versante sud-est dell’Etna, dove una violenta grandinata ha imbiancato le strade nella notte, creando ulteriori disagi alla circolazione.

Miglioramenti in vista

Secondo le previsioni, la situazione meteo è in graduale miglioramento, ma resta alta l’attenzione per il rischio idrogeologico nelle zone già colpite dall’emergenza.