Le mandorle in continua crescita in Italia, spinte anche dal potenziale innovativo in ambito gluten-free



L’area "senza glutine" si conferma ricca di opportunità, con il claim in etichetta “gluten-free” al primo posto tra quelli relativi al prodotto, sia per le nuove introduzioni in generale che per i prodotti contenenti mandorle.





MILANO – Le mandorle confermano ancora una volta il loro grande potenziale nel campo dell’innovazione alimentare, con oltre 9.500 nuovi prodotti introdotti in 88 Paesi del mondo nel 2023, secondo l’ultimo Innova New Product Report.





Un potenziale che si esprime chiaramente anche sul mercato italiano, che si è posizionato all’ottavo posto a livello mondiale per nuovi prodotti a base di mandorle nel 2023, contando 230 introduzioni e registrando una crescita del 6% rispetto all’anno precedente.





Le mandorle mantengono inoltre la leadership nelle categorie Snack, Cereali, Latticini e Nutrizione Sportiva, rappresentando il 30% di tutti i nuovi prodotti a base di frutta a guscio, ed emergono sempre più come un’opportunità per l’innovazione nel campo dei prodotti senza glutine. Lo conferma anche il fatto che, tra i nuovi prodotti arrivati sul mercato nel 2023, "gluten-free" si colloca al primo posto tra le indicazioni in etichetta relative alle qualità del prodotto stesso – sia in generale sia per i prodotti contenenti mandorle – preceduto nella classifica generale da due sole indicazioni, entrambe legate però al packaging.





"In un’epoca in cui il senza glutine non è più solo un trend e l’industria alimentare sta rivolgendo la sua attenzione a opzioni versatili e nutrienti, le mandorle si distinguono come ingrediente ideale, offrendo un mix perfetto di salute, gusto, versatilità e sostenibilità. Gli italiani amano le mandorle, considerandole la frutta a guscio migliore sia in termini di gradimento che di salubrità. I produttori alimentari che cercano di innovare e soddisfare la crescente domanda di prodotti senza glutine possono trovare nelle mandorle, naturalmente prive di glutine e ricche di sostanze nutritive, un’aggiunta preziosa al loro portafoglio ingredienti. La farina di mandorle, le mandorle macinate, il latte, il burro, le mandorle intere e quelle tritate possono essere incorporate in un’ampia gamma di ricette senza glutine, dai prodotti da forno come pane e dolci, ai piatti salati, agli snack" sottolinea Harbinder Maan, Associate Director, Trade Marketing and Stewardship di Almond Board of California.





La farina di mandorle è un ingrediente particolarmente versatile per snack, prodotti da forno e dessert senza glutine. Con il suo colore avorio, la granulometria ridotta, la consistenza fine o farinosa e il gusto neutro, è un’opzione nutriente perché fornisce sostanze nutritive come fibre, calcio, ferro e proteine, spesso carenti in altre farine, oltre a essere un’eccellente fonte di magnesio e vitamina E.





La farina di mandorle può essere utilizzata come sostituto nella maggior parte delle ricette, per ottenere dolci sostanziosi e saporiti, o come aggiunta a una miscela di farine senza glutine.





I produttori di alimenti che desiderano una granulometria maggiore, una maggiore consistenza e un sapore leggermente amaro, possono invece scegliere le mandorle macinate, ingrediente che nasce da mandorle non sbollentate, in cui la buccia non è stata rimossa.





Le mandorle macinate sono ideali come sostituto della panatura, come rivestimento per gli snack o per aggiungere croccantezza e consistenza a croste, barrette e prodotti da forno. Inoltre, le mandorle macinate conferiscono alle ricette una texture più strutturata, grazie alla consistenza della buccia delle mandorle.





Ricche di proteine, fibre, vitamina E, magnesio e grassi sani, le mandorle rispondono alle esigenze dei consumatori attenti alla salute e alla ricerca di prodotti alternativi nutrienti, e sono inoltre un’ottima opzione per le innovazioni dei prodotti per la nutrizione sportiva. Recenti ricerche hanno infatti esplorato l’impatto positivo del consumo di mandorle su diversi aspetti legati al recupero dall’esercizio fisico, come l’indolenzimento muscolare, i danni muscolari e le prestazioni muscolari post esercizio.





Disponibili in oltre 14 forme, più di ogni altro frutto a guscio, e con una consistenza e un sapore unico, le mandorle sono un partner ideale per le innovazioni e per offrire il meglio del gusto e del benessere.