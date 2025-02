La Russia contro Mattarella: "Invenzioni blasfeme"

ROMA - Alta tensione nelle relazioni tra Russia e Italia. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha duramente attaccato il presidente italiano Sergio Mattarella per le sue recenti dichiarazioni sul conflitto. Durante un discorso tenuto la scorsa settimana all'Università di Marsiglia, Mattarella aveva paragonato l'invasione russa dell'Ucraina alle azioni del Terzo Reich nazista. Zakharova ha definito queste parole "invenzioni blasfeme", riferisce l'agenzia russa Tass."Gli insulti della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito "invenzioni blasfeme" le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, offendono l'intera Nazione italiana, che il Capo dello Stato rappresenta”, ha riferito in una nota la premier Giorgia Meloni. “Esprimo la mia piena solidarietà, così come quella dell'intero Governo, al Presidente Mattarella, che da sempre sostiene con fermezza la condanna dell'aggressione perpetrata ai danni dell'Ucraina".