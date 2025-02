La Patata di Bologna Dop protagonista con il Concorso 'La mia ricetta Dop'

Photo credits: fonte Agenzia PrimaPagina

Prosegue l’attività di valorizzazione della Patata di Bologna Dop sui media brand Giallo Zafferano e Discovery+





Prepara la tua ricetta, raccontala, falle una foto. Tre semplici passaggi con un prodotto protagonista: la Patata di Bologna Dop. A stimolare la creatività è il concorso "La mia ricetta Dop", promosso dal Consorzio di Tutela della Patata di Bologna Dop, dedicato a tutti gli appassionati di cucina, con un pizzico di creatività e la passione di chi ama stare ai fornelli.





La Patata di Bologna Dop, grazie alla sua versatilità, al suo sapore unico e delicato, e alla consistenza perfetta per ogni tipo di cottura, si presta a innumerevoli preparazioni in cucina, stimolando piatti originali e sorprendenti. A valutare le tre migliori ricette, tenendo conto della versatilità, della sostenibilità e della presentazione, saranno tre importanti firme della cucina bolognese, che conoscono e utilizzano quotidianamente la Patata di Bologna Dop nei loro menù: Alessio Battaglioli (Osteria di Medicina), Elisa Rusconi (Trattoria da Me) e Jean David Durussel (Ristorante Grassilli).





La partecipazione al concorso è semplice: basta caricare una fotografia della propria ricetta accanto a una confezione di Patata di Bologna Dop. In palio ogni giorno una friggitrice ad aria e tre impastatrici Ariete, destinate alle tre ricette giudicate migliori dalla giuria. Il termine per partecipare è domenica 2 marzo. Le ricette e le foto potranno essere caricate direttamente sul sito del concorso https://lamiaricettadop.patatadibologna.it/





La selezione dei vincitori avverrà entro il 30 aprile 2025.





Il lancio del concorso "La mia ricetta Dop" è stato supportato da una serie di attività promozionali realizzate nei mesi invernali. È tornata on air, dopo il lancio dello scorso anno, la campagna pubblicitaria sul network televisivo Discovery+, che ha coinvolto i principali canali del circuito: Nove, Real Time, Food Network e Giallo. In questa campagna, lo spot nelle versioni da 15” e 10” ha visto protagonisti tre chef e ristoratori bolognesi, simbolo del legame indissolubile tra il prodotto e il suo territorio.





Infine, per sottolineare ulteriormente la qualità e la versatilità della storica varietà Primura e della Patata di Bologna Dop, il Consorzio ha lanciato una speciale campagna sul più grande food media brand d’Italia: Giallo Zafferano. In collaborazione con gli chef Aurora Cortopassi (@aurora.cortopassi) e Giovanni Castaldi (@giovanni.castaldi), sono state realizzate alcune ricette per esaltare le caratteristiche organolettiche della Patata di Bologna Dop. Le ricette saranno condivise sui canali social di Giallo Zafferano e Cook Around, accompagnate da una cornice digitale che guiderà gli utenti alla partecipazione al concorso e fornirà maggiori informazioni sulle attività del Consorzio.